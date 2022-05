Хроника войны с Украиной. День 94

Российские военные наступают в Донецкой и Луганской областях, а оккупированные регионы изолируют от Украины.

15:38

15:34

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что освободившиеся из плена военные рассказали о пытках.

Речь идет о служащих, которые после освобождения находятся в медучреждениях. Большинство из них были взяты в плен под Мариуполем.

По словам украинских военных, сначала их содержали в подвалах и хозяйственных постройках, а затем этапировали в донецкое СИЗО и исправительную колонию № 120, которые находятся на территории, подконтрольной российским силам. Затем их увезли в следственные изоляторы Таганрога и Воронежа.

Во время этапирования пленным заматывали глаза скотчем, на голову надевали мешок, а руки связывали веревкой.

Денисова отмечает, что особо жестокое обращение было с офицерами и бойцами полка «Азов». Они рассказали, что во время допросов их ставили на колени, били прикладом автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, надевали петлю на шею и душили, а также пытали током.

«Украинские военнослужащие сообщили, что рашисты им вводили неизвестные препараты на букву "М", после чего они теряли сознание и теряли память», — пишет Денисова.

Кроме того, по ее словам, пленных заставляли учить стихотворение «Простите нас, родные россияне» и учить гимн России, историю создания герба и флага России.

Женщины, служащие в украинской армии и попавшие в плен, утверждают, что в донецком СИЗО в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, находились 17-20 пленных. Вместо туалета им оставили ведро, а также не предоставляли средства гигиены и не давали помыться. «Также пленниц принуждали к половым актам», — утверждает Денисова.

Она пишет, что раненым не оказывали медицинскую помощь и врач осмотрел их только перед отправкой в лагерь военнопленных в Севастополе, где помощь оказывали представители Международного Комитет Красного Креста.

14:57

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр утверждает, что Лиман пока не взят под контроль российских военных и в городе идут ожесточенные бои.

В эфире единого телемарафона она сказала, что пока идут бои, рано говорить об их итогах.

12:34

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для прохождения военной службы по контракту. Речь идет о заключении первого контракта.

Ранее подписать такой контракт могли россияне в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы — от 18 до 30 лет. Теперь же все желающие с 18 лет.

12:29

Бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова призвала россиян не смотреть российское телевидение.

На вопрос журналиста «Би-би-си», что бы сейчас Агалакова сказала ее бывшим зрителям, которые верили тому, что она сообщала, та ответила: «Выключите телевизор. Потому что это машина по промыванию мозгов. Просто не слушайте, найдите другие источники информации. Посмотрите в интернете. И откройте ваше сердце. Война — это зло. Война — это смерть».

В интервью Агалакова рассказала, что, если ведущий Первого отступит от правил, например, в эфире назовет происходящее в Украине войной, а не «специальной военной операцией», то его могут наказать — снять с освещения отдельных тем или лишить премии, которая составляет 40% зарплаты.

Жанна Агалакова работала на Первом канале с 1999 года. Последние 17 лет она освещала новости из-за рубежа. После начала российского вторжения в Украину Агалакова покинула канал.

11:57

Минобороны России объявило, что город Лиман в Донецкой области «полностью освобожден от украинских националистов».

Российское ведомство называет город Красным Лиманом, хотя украинские власти в 2016 году переименовали его в Лиман в рамках политики декоммунизации.

11:43

С 24 февраля в Украине погиб 4 031 мирный житель, а получили ранения 4 735 человек, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Среди убитых 261 ребенок, среди раненых 406 детей.

Больше половины жертв военных действий среди гражданского населения в Донецкой и Луганской областях — 2 274 погибших и 2 673 раненых. Большинство из них — жители районов, подконтрольных украинским властям.

В управлении ООН отмечают, что реальное количество погибших и раненых значительно выше, но из районов, где идут активные боевые действия, информация поступает с задержкой и ожидает подтверждения.

11:10

Администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку в Украину реактивных систем залпового огня большой дальности для отражения наступления российских военных в Донбассе, пишут The New York Times и The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, попросивших об анонимности.

По словам источников, о передаче таких систем, скорее всего, объявят на следующей неделе.

10:56

Глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий объявил о создании Мелитопольского государственного университета, который «адаптируют под Российскую Федерацию».

Университет будет основан на базе уже созданных в Запорожской области вузов.

«Это позволит в значительной степени нам укрупниться, поднять уровень профессорско-преподавательского состава и максимально адаптировать систему этого учебного заведению под Российскую Федерацию», — сказал Балицкий.

Ректором вуза назначен Андрей Чуйков — бывший преподаватель Харьковского университета внутренних дел и подполковник милиции.

Чуйков рассказал, что преподаватели и студенты учебных заведений, которые теперь входят в Мелитопольский госуниверситет, автоматически переводятся в новый вуз. Он пообещал всем студентам платных отделений перевод на бюджетное отделение, а выпускникам этого года «дипломы одного из престижных московских университетов».

В апреле 2014 года Чуйков, будучи милиционером, вышел на акцию противников Евромайдана в Харькове. Как писали украинские медиа, он извинился перед участниками акции за участие в операции по освобождению местной администрации от пророссийских активистов и попросил уволить его из органов внутренних дел «до тех пор, пока в стране не наступит конституционный порядок», а затем демонстративно снял погоны.

После начала российского вторжения Чуйков записал видеообращение на фоне советского флага, в котором призвал украинских силовиков сложить оружие и «присоединиться к освободительному походу на Киев».

10:25

Российские военные продолжают обстреливать Северодонецк, рассказал глава Луганской области Сергей Гайдай.

«Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды — очень мощно, кое-где начинались уличные бои», — пишет Гайдай в своем телеграм-канале. В результате обстрелов повреждены 14 многоэтажных домов.

Из-за обстрелов разрушения в последние сутки были и в других городах региона — Горском, Золотом и Лисичанске, а также в двух поселках.

10:13

Границу Херсонской области с территориями, подконтрольными Украине, закрыли, передает РИА «Новости» со ссылкой на назначенного российскими военными замглавы региона Кирилла Стремоусова.

«Пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей очень опасно, учитывая систематические обстрелы украинских боевиков. После последних обстрелов с их стороны погибли мирные люди, которые оказались в буферной зоне. Поэтому мы не рекомендуем вообще ездить в Украину, ни под каким предлогом», — сказал Стремоусов.

Выехать из региона можно в Крым или Запорожскую область, которую также заняли российские войска.

Итоги 93-го дня войны

В ДНР объявили о захвате города Лиман в Донецкой области. Украинские власти признали, что «город, в основном, контролируют российские войска».

По информации советника мэра Мариуполя, в городе на территории бывшего завода «Октябрь» под завалами нашли около 70 погибших.

Жительница Ирпеня, вернувшись в город после ухода российских войск, нашла в своей квартире полароидный снимок российского военного.

Собор Украинской православной церкви, входящий в состав Московского патриархата, объявил о своей полной самостоятельности и независимости. Но позднее митрополит УПЦ Климент сказал, что заявление было только напоминанием о статусе церкви как независимой и самоуправляемой, а не разрывом отношений с РПЦ.

Несколько депутатов Заксобрания Приморского края выступили с требованием к президенту России вывести войска из Украины. Глава фракции КПРФ пообещал принять против них «самые жесткие меры».

В Екатеринбурге 80-летнюю пенсионерку оштрафовали за раздачу антивоенных листовок.

Фото на обложке: Andoni Lubaki / Sipa USA / Vida Press