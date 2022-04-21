У Байкала можно будет строить?

В конце марта 2022 года правительство внесло в Госдуму законопроект о строительстве на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Его первая редакция предполагала возможность строительства в заповедниках, заказниках и национальных парках без экологической экспертизы. Это вызвало большой резонанс: Greenpeace призвал отправлять отзывы на законопроект в комитет Госдумы по экологии, который выступил против проекта. 20 апреля Госдума приняла закон в третьем чтении — но с существенными поправками. «Холод» рассказывает, как менялся проект и что представляет собой теперь.

В каком виде законопроект прошел первое чтение?

В законопроекте были поправки в Градостроительный кодекс, законы об экологической экспертизе, об охране озера Байкал и другие акты. Он позволял до 31 декабря 2024 года строить на особо охраняемых природных территориях объекты «по модернизации и расширению транспортной, промышленной и иной инфраструктуры» без проведения государственной экологической экспертизы. То есть в заповедниках, в том числе в районе озера Байкал, фактически разрешалось вырубать лес и строить все что угодно — перечень объектов был неограниченным.

Необходимость этого закона правительство объясняло повышением «устойчивости строительной отрасли в связи с макроэкономической и внешнеполитической ситуацией». Некоторые комитеты Госдумы раскритиковали эту инициативу. Экологический комитет заключил, что «большинство особо охраняемых природных территорий будут подвергнуты серьезному негативному воздействию от промышленной деятельности, ущерб от которой будет невосполним». А комитет по аграрным вопросам не согласился с положением о том, что для строительства не потребуется согласование с Росрыболовством, Минсельхозом, Минприроды и региональными властями.

Что изменилось во втором чтении?

Экологическая экспертиза остается обязательной при строительстве на особо охраняемых природных территориях, но с исключением: для магистральной инфраструктуры, например, дорог, она будет не нужна.

Из законопроекта убрали формулировку «и иной инфраструктуры», которая делала список возможных объектов строительства неопределенным. Вместо этого строительство ограничили «приоритетными проектами», которые реализуются в соответствии со стратегиями социально-экономического и пространственного развития России, а также инфраструктурными объектами.

Перечень таких объектов четко определен. В него уже входили автомобильные и железные дороги, порты и аэродромы, но поправки, принятые во втором чтении, добавили к нему:

магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктоводы и другие магистральные объекты, строительство которых идет по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры;

социальную инфраструктуру, то есть школы, больницы, поликлиники — если в регионе есть дефицит таких объектов и их строительство финансируется из бюджета или за счет компаний, в которых государству принадлежит не менее 50% от уставного капитала;

промышленные объекты, которые строятся для «внедрения и развития импортозамещающих, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, производства продукции, не имеющей российских аналогов, производства инновационных, энергоэффективных строительных материалов»;

При этом, согласно поправкам, запрещено строить социальные и промышленные объекты на сельскохозяйственных угодьях, мелиорируемых землях (то есть таких, чьи свойства улучшают с помощью орошения, осушения и других работ), а также на землях защитных лесов и особо охраняемых природных территорий.

На Байкале можно строить только объекты, которые нужны для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Фактически эта поправка закрепляет уже существующее положение: такое исключение внесли в федеральный закон об охране озера Байкал еще в 2020 году.

Что будет после того, как закон вступит в силу?

По словам эксперта Greenpeace по особо охраняемым природным территориям Михаила Крейндлина, с принятием закона ситуация станет «не хуже, чем было». «Запрет строительства промышленных объектов на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) даже более строгий, чем был раньше. Раньше именно в законе прямого запрета не было», — сказал Крейндлин «Холоду». При этом он уточняет, что под это положение попадают в основном ООПТ федерального значения, такие как заповедники и национальные парки. Региональные ООПТ могут относиться к землям другой категории, например, лесного фонда или населенных пунктов. В этом случае строительство будет регулироваться их режимом.

«Проблема, которая появилась в законе, — это то, что для магистральных объектов не требуется государственная экологическая экспертиза. По ним экологическая экспертиза не проводится даже на федеральных ООПТ, если они там законно строятся», — объясняет Крейндлин. Он предполагает, что некоторые опасные проекты, такие как строительство газопровода «Сила Сибири 2» через Тункинский национальный парк, будут реализованы без экоэкспертизы. Газопровод разделит парк пополам, и его строительство приведет к вырубке лесов и изменению ареалов обитания животных.