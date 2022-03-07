Ольга Бешлей

Журналист

Ольга Бешлей — журналистка, писательница, сценаристка. Работала в деловых и политических изданиях — газете Коммерсантъ и журнале The New Times (и ещё ряде уже закрытых изданий), была заместителем главного редактора самиздата «Батенька, да вы трансформер» (тоже уже закрытом). В 2017 году в издательстве ЭКСМО опубликовала книгу «Мой дикий ухажёр из ФСБ и другие истории». Книга была переведена на эстонский язык, часть рассказов вышли на немецком и польском. Преподавала в Creative writing school и литературной мастерской Litband. В 2019 году по ее сценарию был снят короткометражный фильм «Картина» (режиссёр Сергей Кальварский), который получил ряд международных наград. В настоящее время живет и работает в Праге, где работает на телеканале «Настоящее время» (объявлен «иностранным агентом»).