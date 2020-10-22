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Дмитрий Моргулис
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Истории
«Мы больше не верим Путину»
Как Хабаровск отметил 100 дней с начала протестов
22.10.2020
Истории
«У нашего протеста один организатор — Володя Путин»
История Фредди — бывшего уголовника и одного из самых известных протестующих Хабаровска
21.10.2020
Истории
«Я бывший силовик, но это был перебор»
Почему бывший полицейский Роман Тимиров бросил награды у здания правительства Хабаровского края
17.10.2020
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Истории
Фургал мне близок по духу, он такой, как я
История Егоровны — хабаровчанки, которая раньше верила телевизору, а теперь стала звездой протеста
16.10.2020
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