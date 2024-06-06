Фармацевтические отходы превращают рыб в наркозависимых

Ученые пришли к выводу, что фармацевтические отходы и наркотики, попадающие в природу, оказывают серьезное воздействие на диких животных. Например, особи рыбы кумжа страдают метамфетаминовой зависимостью, а из-за антидепрессантов речной окунь теряет страх перед хищниками. Помимо них, страдают и другие животные, сообщает The Guardian со ссылкой на журнал Nature Sustainability.

Также отходы уже успели повлиять и на другие виды рыб — например, толстоголовых пескарей. Загрязнение женскими контрацептивными препаратами привело к тому, что мужские особи меняют пол и становятся самками, из-за чего падает популяция всего вида.

Наркотики и фармацевтические отходы оказывают влияние и на птиц. Например, самки скворцовых, которые пьют воду, загрязненную «Прозаком» (антидепрессант обратного захвата серотонина), становятся менее привлекательными для самцов. В то же время скворцы становятся более агрессивными и перестают соблазнять самок.

В другом исследовании ученые изучили реки в 1052 разных локациях в 104 странах и пришли к выводу, что 43,5% водоемов загрязнены хотя бы одним лекарственным компонентом, содержание которого превышает норму.

«Существует два пути, по которым химикаты попадают в дикую природу. Один из них — компании неправильно обрабатывают химикаты и выбрасывают их в большом количестве [в воду]. Другой — непосредственно при употреблении. Когда человек пьет таблетки, не все компоненты растворяются в организме, и через экскременты они попадают в окружающую среду», — рассказал Майкл Бертрам, один из авторов статьи.

Он также рассказал, что такую ситуацию ученые фиксируют не в первый раз. Например, с 1992 по 2007 годы популяция стервятников в Южной Азии упала на 97% — они умирали из-за диклофенака, который давали скоту. Это, в свою очередь, привело к тому, что собаки, которые стали питаться скотом вместо птиц, начали заболевать бешенством, из-за чего случилась вспышка этого заболевания. Бертрам также упомянул повышенную тревожность среди толстоголовых пескарей, в кровь которых попадали небольшие дозы кофеина, и микробов, которых убивает загрязнение антибиотиками.

Ученые считают, что отходы, которые меняют диких животных, могут нести неожиданные последствия и для людей. Чтобы их избежать, по их мнению, необходимо изменить производственный процесс фармацевтических препаратов, чтобы они стали «зеленее». Фармацевтов, врачей, медсестер и ветеринаров должны учить тому, как лекарственные отходы влияют на окружающую среду.

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