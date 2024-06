Медиамагнат Руперт Мердок женился на бывшей теще Абрамовича, сообщает издание The Sun. Церемония прошла в поместье Мердока в Калифорнии.

Как пишет издание, этот брак стал пятым в жизни медиамагната..

Елена Жукова — мать модели Дарьи Жуковой, которая была в браке с Романом Абрамовичем с 2008 по 2017 год. Мердок познакомился с ней на вечеринке у своей третьей жены — Венди Денг — летом 2023 года. В августе прессе стало известно об их отношениях. Газета The New York Times писала, что незадолго до этого Мердок заключил помолвку с Энн Лесли Смит, однако спустя две недели после знаменательного события пара внезапно рассталась.

В 2023 году Мердок передал управление созданной им транснациональной медиакорпорации News Corp и американского телеканала Fox News своим детям. В частности, председателем совета директоров обеих компаний он назначил своего старшего сына, 52-летнего Лахлана Мердока. Всего же у медиамагната шестеро детей от четырех предыдущих браков.

«Всю свою профессиональную жизнь я ежедневно занимался новостями и идеями, и это не изменится. Но настало время, когда я могу взять на себя другие функции, зная, что у нас действительно талантливые команды», — приводил слова Мердока, адресованные сотрудникам телеканал CNN.

Развивать собственную корпорацию Мердок начал в 1950-х. Позднее он приобрел британские таблоиды — News of the World и The Sun, а еще спустя время в корпорации Мердока появились и американские — New York Post и Wall Street Journal.

