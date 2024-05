Продолжительность жизни кастрированных мужчин выше полноценных

Американская исследовательница Кэт Бохэннон во время выступления на Hay Festival (The Hay Festival of Literature & Arts) заявила, что мужчины, подвергшиеся кастрации живут дольше остальных, передает The Guardian.

«Когда речь заходит об увеличении продолжительности жизни любого самца млекопитающего, есть только один способ вмешаться, — это кастрация», — отметила она.

По словам исследовательницы и автора знаменитого бестселлера «Ева: женское тело определило 200 миллионов лет эволюции человека», множество исследований показывают, что орхиэктомия может продлить годы жизни как минимум на несколько лет.

Такое следствие кастрации было замечено у мужчин в середине XX века в США, отмечает издание. Речь идет о пациентах, помещенных в психиатрическую клинику, — впоследствии их там кастрировали — а также о корейских евнухах.

Раньше полагали, что средняя продолжительность жизни обусловлена поведенческими факторами, однако, по словам Бохэннон, продолжительность жизни напрямую связана с развитием иммунной системы и клеточным восстановлением. Как отметила исследовательница, мужчины чаще женщин заражаются инфекциями на протяжении своей жизни и чаще болеют раком.

Издание также отмечает, что исходя из данных исследования, опубликованного в журнале Current Biology, средняя продолжительность жизни 81 евнуха, проживавшего между 1556 и 1861 годами, была 70 лет. Это на 14,4-19,1 года больше, чем продолжительность жизни некастрированных мужчин с таким же социальным статусом. Подобные наблюдения приблизили многих ученых к мысли, что мужские половые гормоны сокращают продолжительность жизни мужского пола.

