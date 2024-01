Покемоны с пушками

2024-й только начался, а игровая индустрия уже получила хит года. Независимая кооперативная игра Palworld 19 января вышла в «раннем доступе» и в первые же сутки продалась тиражом в два миллиона копий — а на момент написания текста счетчик перевалил за восемь миллионов. На пике в нее играло более двух миллионов человек одновременно — больше, чем в популярные (и условно бесплатные) Dota 2 и Counter-Strike 2. Выше показатель только у PUBG: BATTLEGROUNDS. При этом Palworld сразу же оказалась втянута сразу в несколько скандалов: от обвинений в плагиате и возможного суда с Nintendo до критики за использование разработчиками нейросетей и даже «пропаганду рабства».

Palworld — типичный «симулятор выживания»

В народе жанр Palworld называют просто «выживач». Суть проста: нужно, собственно, выживать в недружелюбных условиях, сеттинг при этом может быть какой угодно. Для выживания нужно собирать ресурсы и создавать (крафтить) из них инструменты, оружие, элементы укрытия и прочие полезные вещи. Добыча, крафт и строительство — самое важное в любом «выживаче».

Жанр известен как минимум с 1992 года, когда вышла игра UnReal World, которая все еще обновляется. Но по-настоящему «выживачи» выстрелили благодаря Minecraft. В 2009 году легендарная игра про строительство из кубиков как раз начала получать обновления с механиками выживания, без которых сегодня ее представить невозможно.

На базовом уровне Palworld устроена как любая другая игра жанра. Игрок в одиночку или с друзьями (максимум четыре человека) оказывается в абстрактном фэнтезийном мире и отправляется добывать дерево, камни, уголь и прочие ресурсы. А затем строить из них простые деревянные домики, собирать детали для крафта посложнее, создавать инструменты и оружие.

Строительство — процесс относительно творческий, а вот сбор ресурсов — монотонный и однообразный, но игроков это привлекает. Как и в большинстве игр жанра, в Palworld присутствует смена времени суток — ночью на улице становится опасней и темней: одни животные засыпают, а другие, наоборот, просыпаются.

Но Palworld в механики «выживача» добавляет элементы из других популярных игр — прежде всего, «Покемонов». В игре можно ловить странных «мультяшных» зверей — палов. И совершенно очевидно, что списаны они с покемонов из популярной серии игр Pokémon, которая многим больше известна благодаря аниме по ее мотивам.

В «Покемонах» герои ловят зверей с помощью покеболов, специальных шариков, которые помещаются в карман. Так же все происходит и в Palworld — и свои «покеболы» в ней есть, и выглядят палы подозрительно похоже на своих прародителей. В некоторых случаях схожесть такая, что разработчиков обвиняют в том, что они просто «обрисовали» покемонов, слегка изменив их дизайн.

Но если в играх про покемонов со зверьками можно только дружить и устраивать между ними «дружеские» сражения, то Palworld игрока никак не ограничивает. Палов при желании можно убивать и есть, на них можно кататься, их можно вооружать огнестрельным оружием или заставлять обрабатывать ресурсы вместо игрока.

Последнее особенно важно: во многом суть игры именно в строительстве базы и налаживании на ней простых производственных цепочек — этим Palworld похожа уже на мультиплеерную ролевую игру Conan Exiles и «симуляторы заводов» вроде Satisfactory. Как раз в этом некоторые критики разглядели «пропаганду рабства», особенно учитывая, что ловить можно и людей, хотя смысла в этом мало — они слабее даже самых простых палов.

Ну а за пределами базы происходит исследование большого открытого мира в стиле другого хита — The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Там же ждут сражения с боссами, которые тоже используют палов, от которых нужно отстреливаться, иногда с помощью огнестрела — отсюда и прилипшая к игре кличка «покемоны с пушками».

Выполнено все в милом мультяшном стиле, похожем на ту же «Зельду» и Fortnite. Такая стилистика мощно контрастирует с немультяшным насилием и возможностью быть настоящим убийцей-эксплуататором, что тоже добавляет Palworld своеобразного шарма (и скандальности).

Кто сделал Palworld?

Игру разработала малоизвестная японская студия Pocketpair. До Palworld она была известна другим «выживачем» — Craftopia.

Craftopia вышла в «раннем доступе» (так называют игры, в которые можно поиграть еще до официального релиза; некоторые студии выпускают игры в «раннем доступе», чтобы привлечь игроков и собрать денег на дальнейшую разработку) в 2020 году и тоже совершенно нагло копировала культовую игру — The Legend of Zelda: Breath of the Wild, особенно по части внешнего вида.

Игра обрела умеренную популярность, но до сих пор не получила полноценный релиз. И вряд ли получит: сейчас разработчики игру фактически забросили — как раз из-за более успешной Palworld, за что их также ругают. Palworld тоже вышла в «раннем доступе», и многие опасаются, что разработчики не доведут до релиза и ее.

Несмотря на то, что Palworld хорошо выглядит и отлично оптимизирована — багов минимум, а системные требования позволяют запускать игру даже на слабых ПК, — разработчиков в сети быстро обвинили в непрофессионализме и «бездушным» подходе к разработке. Причем подобной критики они удостоились как от игроков, так и от профильных СМИ вроде Eurogamer.

Поводом стал пост главы Pocketpair Такуро Мизобе, который поделился подробностями разработки в своем блоге, рассказав, что студия долго не могла найти аниматора оружия и в итоге через твиттер наняла самоучку без опыта, который осваивал анимацию по роликам на ютубе.

Мизобе объяснил это тем, что в Японии делают абсурдно много ролевых игр, но почти не делают шутеры, а потому и специалистов нет.

Там же Мизобе рассказал, что на ранней стадии разработки никто в Pocketpair не умел нормально анимировать 3D-модели, из-за чего на каждого пала уходили месяцы работы. Среди художников, работавших над игрой, был человек, которому отказали в ста компаниях, в том числе в самой Pocketpair — устроиться на работу ему удалось со второй попытки. Только через год после старта разработки студия начала полноценно заниматься планированием бюджета и привлечением инвестиций.

Рассказ о том, в каком хаосе создавался Palworld, совпал с новостями о рекордном количестве увольнений в игровых студиях в последние месяцы. Поэтому некоторые отнеслись к этому слишком болезненно, призывая не поддерживать подобных «непрофессиональных» разработчиков в такое кризисное время.

Разработчиков Palworld обвинили в плагиате и использовании нейросетей

В использовании нейросетей нет ничего криминального, но сообщество дизайнеров и художников эту практику активно осуждает. Причины простые — люди и так теряют работу, а нейронки потенциально могут усугубить этот процесс, да и обучаются они на чужом контенте.

Впрочем, никаких доказательств того, что разработчики Palworld действительно использовали нейросети, — нет. Это лишь предположения, основанные на том, что в 2021 году глава Pocketpair постил сгенерированных ИИ «фейкомонов», а его проект очень похож на кучу других известных игр. Что, впрочем, тоже не преступление.

Однако с этим могут не согласиться юристы The Pokémon Company и Nintendo, которой принадлежит значимая доля (больше 30%) владельцев Pokémon. Nintendo хорошо известна тем, что яростно защищает свою интеллектуальную собственность, регулярно грозя судебными исками фанатам, делающим моды и неофициальные ремейки игр компании. В случае с Palworld представители The Pokémon Company пока никаких нарушений не нашли, но отметили, что сейчас «проводят расследование».

«Мы получили множество запросов от игроков по поводу игры стороннего производителя, выпущенной в январе 2024 года, которая, по их словам, напоминает Pokémon. Мы подтверждаем, что не выдавали лицензию на использование Pokémon в этой игре. Мы будем расследовать любые нарушения прав интеллектуальной собственности, связанные с Pokémon, и принимать соответствующие меры», — заявили в The Pokémon Company.

Но пока борьба ведется только с модерами. Блогер под ником ToastedShoes уже выпустил мод для Palworld, заменяющий палов на покемонов. Но его модификацию удалили с крупнейших площадок для распространения модов вроде Nexus Mods (представители площадки уже пояснили, что дело именно в нежелании конфликтовать с Nintendo), а ролик с демонстрацией его работы заблокировали на YouTube «по требованию правообладателя». Правда, ни о каких исках пока не слышно.

Так в чем же секрет успеха Palworld?

Увы, никакого секрета нет — в первую очередь это просто удача. «Выживачи» и «Покемоны» невероятно популярны, но другой подобный проект мог и не выстрелить.

Саму Palworld анонсировали еще в 2021 году, тогда трейлер ненадолго завирусился, все над ним посмеялись и про игру забыли — в преддверии ее выхода не была ни хайпа, ни заметных упоминаний в СМИ. Успех таких игр — это всегда неожиданность даже для их создателей.

В прошлом году похожий опыт пережил неказистый с виду кооперативный хоррор Lethal Company, который на сегодняшний день купило уже 10 миллионов игроков. Ранее так же внезапно выстреливали Among Us и даже сегодняшние глыбы вроде DayZ, PUBG и Fortnite — новые примеры появляются постоянно.

Но есть и объективные причины, которые как минимум помогли успеху игры. Во-первых, игры серии «Покемон» выходят только на консолях Nintendo, которые есть не у всех. На других платформах есть свои «клоны», вроде Digimon и Yo-kai Watch, но они не настолько полюбились массовой аудитории — возможно, из-за принципиально иного дизайна «карманных монстров» или из-за меньшей известности этих серий за пределами видеоигр и конкретных стран (последние выпуски Yo-kai Watch, например, выходят только в Японии и Китае). А Palworld с самого старта доступна во всем мире, и «Покемоны» в ней угадываются моментально — знакомые образы без труда считают даже те, кто покемонов видел лишь мельком.

Во-вторых, Palworld хоть и копирует механики других популярных «выживачей», но за счет тех самых палов заметно освежает довольно консервативный жанр.

В-третьих, Palworld отлично работает, особенно на фоне многих проблемных релизов от крупных компаний, приятно выглядит и продается за 30 долларов, при нынешнем стандарте в 70 за крупные игры.

И, конечно, нельзя не сказать про «сарафанное радио», которое мощно подключилось ровно в тот момент, когда большие игровые СМИ заметили успех игры и начали ее критиковать: противостояние обычных игроков и игровых журналистов существует не первый год.

Профильные СМИ в стремлении объяснить аудитории принципы работы игровой индустрии нередко встают на скользкую дорожку «защиты» непопулярных в народе решений вроде повышения цен на видеоигры, а игроки в ответ им ставят под сомнение все, что журналисты хвалят или ругают, — это хорошо видно по разнице между оценками пользователей и критиков на агрегаторе рецензий Metacritic.

Наконец, работает уже упомянутый контраст между «милой» стилистикой игры и абсурдно-внезапным насилием: людей такое привлекает — можно вспомнить культовый сериал Happy Tree Friends.