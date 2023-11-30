Умер бывший госсекретарь США и Нобелевский лауреат Генри Киссинджер

В США в возрасте 100 лет умер бывший глава Госдепартамента США и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на геополитическую консалтинговую компанию Kissinger Associates Inc.

Там сообщили, что Киссинджер умер в своем доме в Коннектикуте, не уточнив обстоятельств смерти.

Генри Киссинджер считается одним из самых влиятельных дипломатов ХХ века. Он занимал пост госсекретаря США при двух американских президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде.

За время своей работы на этом посту он добился подписания первого соглашения между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений, а также способствовал сближению Соединенных Штатов и Китая.

Кроме того, Киссинджер внес большой вклад в урегулирование двух палестино-израильских конфликтов в 1968 и 1973 годах. Благодаря его усилиям по окончании Войны Судного дня (6–24 октября 1973 года) были подписаны два соглашения о перемирии и достигнуто согласие об отводе войск.

27 января 1973 года по итогам четырехлетних переговоров сторон было подписано Парижское мирное соглашение, которое завершило войну во Вьетнаме. Главы делегаций США и Северного Вьетнама на переговорах — Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо — были удостоены Нобелевской премии мира за роль в достижении Парижских соглашений.

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