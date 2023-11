The Prodigy изменили текст песни «Smack my bitch up». Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, в минувшие выходные на концерте в Лондоне солист группы Максим Реалити спел «Change my pitch up» вместо «Smack my bitch up» в начале одноименной песни. Изначально эти две строчки чередовались по ходу композиции.

Ранее представители The Prodigy рассказали британской газете The Times, что на недавних концертах заменили строчку «Smack my bitch up» на «Change my pitch up» на нескольких недавних концертах. О причинах такого решения они не рассказали, а также не уточнили, убрана ли строчка «Smack my bitch up» только из начала песни, или из текста вообще.

Трек «Smack my bitch up» (можно перевести как «Шлепни мою сучку» или «Вколи мне героин») вышел в 1997 году и стал одной из самых популярных композиций The Prodigy. Из-за этой строки группу раскритиковали за одобрение насилия в отношении женщин.

