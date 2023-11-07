ФСБ заподозрила музыканта из Мордовии в поджоге военкомата и пыталась завербовать. Но он отказался

Сотрудники ФСБ заподозрили участника мордовской блэк-метал группы «Потьма» в поджоге военкомата, а затем попытались его завербовать. Об этом сам Антон К. (имя изменено) рассказал «Медиазоне».

В начале мая 2023 года Антону позвонил мужчина, представившийся полицейским, которого интересовало, является ли он администратором сообщества группы «Потьма» во «ВКонтакте». Антон ответил, что да. Тогда его вызвали в главное управление МВД по республике. Там его ждал полицейский, который начал спрашивать про комментарий к новости о поджоге военкомата Зубово-Полянского района весной 2022 года.

«Наткнувшись на эту новость в издании “7x7”, я написал пост о том, что в наличии у группы есть мерч в виде почтовых открыток, и ходят слухи, что одна из них была найдена среди корреспонденции военкомата. Во-первых, мне это показалось хорошим способом напомнить слушателям о нашем мерче. А во-вторых, о том что Потьма — это не только миф из моих песен, а вполне реальный поселок. Это была игра со смыслами», — рассказал Антон журналистам. То же самое, по его словам, он ответил и полицейскому.

Тот взял с Антона объяснительную, сказав, что передаст дело «дальше» и скорее всего к Антону придут с обыском. Это напугало Антона, но он решил, что раз ничего не поджигал, то и наказывать его не за что.

В середине июля к Антону пришли с обыском двое сотрудников ФСБ. Один из них — Борис — произвел на Антона впечатление персонажа из американского фильма про ФБР. Он тоже задавал вопросы про поджог и пост в ВК. Проведя обыск, который Антон счел достаточно небрежным, силовики изъяли у него телефон и два ноутбука. Антон попросил вернуть их поскорее, потому что они нужны для работы, на что Борис предложил дать пароли от гаджетов, чтобы проверка содержимого заняла меньше времени. Антон согласился, оставив запароленным только телеграм.

Уже на следующий день Борис привез обратно один из ноутбуков и телефон. «Через пару недель Борис привез мне остальную технику. Сказал, что ждал от проверки “чего-то большего”. Я предложил ему кофе. Борис спрашивал про мои велосипеды и фотографии из путешествий в ноутбуке. Рассказал, что сам из Зубовой Поляны, а на работу ездит на велосипеде, что в поселке у него живет то ли сестра, то ли племянница, будто бы неродная или сводная. Потом достал телефон и показал фото тех зубовских ребят, спрашивал, знаю ли я их, просил характеристику. Я ответил, что они какие-то хиппаны, что близко не знаком и видел только на концертах и в соцсетях. Он спросил меня прямо, могли ли эти ребята поджечь военкомат. Я предположил, что, скорее всего, нет», — вспоминает Антон. По его словам, людей на фото он действительно знал, но не был с ними близко знаком.

В конце июля Борис позвонил Антону и сказал, что у него есть предложение «исключительно развлекательного характера»: съездить в поселок на фестиваль «Зубы на поляне», в котором должны были участвовать те самые ребята с фото, и «что-нибудь выведать». «Я сразу понял, что меня вербуют. Я отказался, сказал, что у меня отпуск и совсем другие планы, но пообещал подумать», — рассказал Антон.

Получив отказ, Борис не настаивал, а Антон на всякий случай связался с одним из ребят и предупредил, что ими интересуется ФСБ.

Спустя еще несколько дней Антону снова позвонил Борис. Он предложил пройти тест на полиграфе, «чтобы окончательно убедиться, что он не врет». Борис также пообещал, что после теста Антона оставят в покое. Антон согласился.

Тест провели в главном управлении ФСБ по Мордовии. Эксперт, который Антону показался «нанятым со стороны», в течение нескольких часов настраивал аппарат, одновременно рассказывая Антону о своей жизни и работе психиатра, а также пересказывая популярные конспирологические теории из ютуба.

«Эксперт подключил меня к датчикам, калибровал аппаратуру, задавал простейшие вопросы о том, где я родился, как меня зовут, где учился, где проживаю, просил намеренно соврать, чтобы настроить аппарат. Это продолжалось еще час. В перерывах эксперт рассказывал про себя, про свою дочь, которая побывала за границей и видела, где настоящий режим: во Франции в Швейцарии за всеми тотальная слежка, а в России все свободно и демократично», — вспоминает Антон.

«Далее он перешел к списку вопросов в духе врал ли я когда-нибудь Борису, совершал ли я поджог военкомата, получал ли какую-то помощь от иностранных террористических или религиозных организаций, боюсь ли я правосудия, боюсь ли я, что мои слова интерпретируют неправильно. Формулировки постоянно менялись, но незначительно — для того, возможно, чтобы создать эффект неожиданности и спровоцировать на какие-то реакции», — предположил он.

Завершив тест, эксперт удалился, пообещав написать заключение, и оставил Антона наедине с двумя незнакомыми сотрудниками ФСБ, которые были очень раздосадованы отсутствием результатов. Они снова начали задавать те же вопросы, которые до этого задавали полицейский, Борис и оператор полиграфа.

Вскоре появился Борис. «Эти двое фээсбэшников начали на него злиться: “Где ты был? Тебя уже здесь столько ждем!” Когда мы вышли, он начал спрашивать, о чем я говорил с этими сотрудниками, что они пытались узнать. Сказал, что я мог сразу уйти и никого не ждать. Он был взволнован, и меня это озадачило. Будто он боялся, что я скажу им что-то лишнее — но это мои домыслы. Я не стал их подтверждать, так как устал от всего этого. Потом Борис сказал: “Ну все, это наша последняя встреча”», — рассказал Антон.

С тех пор, по его словам, силовики больше с ним не связывались. «Надеюсь, эта история закончилась. Из нее я реально почувствовал, что страх равно пропорционален иллюзии защищенности. Что искусство в своей сути несет больше света и тепла, чем пламя от коктейля Молотова, а также убедился, что мордовский Black Metal ist Krieg», — резюмирует Антон.

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