В суд поступило уголовное дело против военного, который закупал средства защиты от дронов для Крымского моста

Во 2-й Западный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергея Волкова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что военного судят по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 286 УК). Расследование идет с середины марта 2023 года. В конце того же месяца Волкова задержали сотрудники ФСБ, сейчас он находится под домашним арестом.

По версии следствия, Росгвардия должна была закупить средства защиты от дронов для Крымского моста еще в 2020 году, это было поручено сделать Сергею Волкову. Однако тот приступил к выполнению задачи только в конце сентября, когда ведомство готовилось к закрытию финансового года. Сторона обвинения считает, что из-за этого возник риск возврата в бюджет денег, выделенных на покупку комплекса, что могло привести к срыву исполнения поручения Путина.

Тогда Сергей Волков поручил своим подчиненным подготовить заявку на покупку двух комплексов «Орел-БПЛА» у ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи». Следствие отмечает, что они предназначаются для радиолокационного обнаружения, сопровождения и подавления каналов дронов малого класса. Волков якобы знал, что эти комплексы «имеют характеристики, не соответствующие техническому заданию», но тем не менее дал распоряжение купить их за 395 миллионов рублей.

В октябре 2021 года комплексы приняла ведомственная комиссия, но уже через месяц выяснилось, что эти системы защиты «не имеют возможности радиоподавления беспилотников». После этого их использование было приостановлено.

Из-за действий Волкова Крымский мост «оказался в “досягаемости” огневого поражения средств БПЛА противника», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. Тяжкими последствиями следствие считает «неправомерное расходование» из российского бюджета 395 миллионов рублей.

Сам Волков не признал вину. По информации «Коммерсанта», он утверждает, что «в силу занимаемой им должности он не мог повлиять на тип и технические характеристики закупаемых комплексов […], а также на их цену». Офицер считает, что свою вину на него переложили его коллеги.

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