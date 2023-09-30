Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил троих военнослужащих — контрактников Рамиля Бимагамбетова, Жанарбека Джалмухамбетова и Чингисхана Калиева — к срокам от пяти с половиной до шести лет колонии. Как сообщает «Коммерсантъ», их признали виновными в нападении на командира своего батальона (статья 334 УК) и «дискредитации» командира перед подчиненными (ч. 3 ст. 334 УК РФ).

Бывший адвокат Бимагамбетова Алексей Иноземцев рассказал изданию, что суд квалифицировал преступление как особо тяжкое и подсудимым грозило до 15 лет заключения. Однако они признали вину и раскаялись, поэтому суд назначил им минимально возможное наказание по этим статьям.

Источник «Ъ», близкий к осужденным, сообщил, что трое контрактников сразу после этапирования планируют написать заявления о замене оставшейся части наказания участием в войне в Украине. По словам Иноземцева, принятые летом поправки к закону о мобилизации действительно позволяют осужденным прямо в колонии заключить контракт с Минобороны и уехать воевать.

«Если бы совершенное преступление не было квалифицировано как особо тяжкое, Рамиль [Бимагамбетов] мог бы отправиться на фронт даже на стадии предварительного следствия, вообще не дожидаясь суда»,— сказал адвокат.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что 26-летний Рамиль Бимагамбетов заключил контракт с Минобороны, чтобы отправиться на войну и отомстить за отца, который воевал в Украине в составе ЧВК Вагнера и погиб. По дороге на полигон «Кадамовский» под Новочеркасском, где он должен был пройти подготовку к отправке на фронт, Бимагамбетов познакомился с Жанарбеком Джалмухамбетовым и Чингисханом Калиевым. За время пребывания в Новочеркасске приятели несколько раз получали дисциплинарные взыскания, а однажды ушли в самоволку на несколько дней.

Однажды они подрались с командиром батальона на занятии по тактике. Следствие пришло к выводу, что несмотря на отсутствие тяжелых травм у офицера, произошедшее подорвало его авторитет в глазах подчиненных.

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