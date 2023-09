Российская студия дубляжа RuDub изменила реплики героев сериала «Утреннее шоу» про военные преступления российских солдат в Украине. На это обратил внимание продюсер Александр Роднянский. Он отметил, что с измененными репликами героев третий сезон сериала от Apple TV+ в России показывают пиратские сервисы.

По словам Роднянского, первом эпизоде третьего сезона герои разговаривают о войне в Украине. Один из них в оригинале произносит фразу: «The Russians. It's not just a bombing. They are shooting civilians in the street», что переводится как «Русские не просто обстреливают нас, они убивают мирных жителей на улицах». Студия RuDub перевела этот фрагмент так: «Здесь не только расстреливают город, Азов расстреливает гражданских». Фразу «Русские снова начали обстреливать это место» RuDub перевела как «Боевики снова обстреливают город».

Несколько недель назад стало известно, что третий сезон сериала не выйдет в русскоязычной версии Apple TV+. «В отсутствие легальной версии, пиратская используется для провоенной антиукраинской пропаганды. Такое положение вещей — прямое следствие решения американской платформы не выпускать сериал легально», — написал Роднянский.

