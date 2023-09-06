В России треть женщин сталкиваются с нарушением трудовых прав. Признает это только каждая пятая 

В России около 35% женщин сталкиваются с нарушением трудовых прав. Однако признают это только 22% опрошенных россиянок. Об этом говорится в специальном докладе Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), пишет РБК.

В документе отмечается, что больше всего от дискриминации на работе страдают молодые сотрудницы. Чаще всего с нарушениями женщины сталкиваются при найме, получении больничного или при оплате дополнительных обязанностей, которые они выполняют.

В то же время в Роструде утверждают, что нарушения трудовых прав женщин не носят массовый характер. «За 2022 год количество таких нарушений составило 0,1%, а число поступивших обращений не превышает 0,5% от общего числа», — отмечают в службе.

ФНПР опросила более 23 тысяч женщин в возрасте от 26 до 60 лет, в основном это были наемные сотрудницы различных организаций. Из них 25% рассказали, что их или их знакомых руководство принуждало уволиться во время беременности. Еще четверть опрошенных сообщили, что их заставляли увольняться по собственному желанию при возникновении проблем со здоровьем.

Еще около 20% респонденток рассказали, что им известны случаи, когда женщинам платили меньше, чем мужчинам, работающим на аналогичной должности. Почти половина из них испытали это на личном опыте.

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