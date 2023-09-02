Чтобы поступить в вуз, школьники должны знать «героев СВО» и речи Путина

В интернете появились демонстрационные варианты ЕГЭ на 2024 год. Из экзаменов по географии, литературе, обществознанию исчезло множество тем, а в истории, напротив, появились новые «герои» и вопросы, связанные с войной в Украине. Смогли бы вы сдать ЕГЭ, если бы учились в школе в 2024 году? Собрали самые «сложные» вопросы.

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