Чтобы поступить в вуз, школьники должны знать «героев СВО» и речи Путина

В интернете появились демонстрационные варианты ЕГЭ на 2024 год. Из экзаменов по географии, литературе, обществознанию исчезло множество тем, а в истории, напротив, появились новые «герои» и вопросы, связанные с войной в Украине. Смогли бы вы сдать ЕГЭ, если бы учились в школе в 2024 году? Собрали самые «сложные» вопросы.
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Начнем с истории.
«Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности
1. Подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России
2. Запуск в промышленную эксплуатацию первой в мире атомной электростанции
3. Кругосветное путешествие Ф.Магеллана»
«Герои СВО» теперь наравне с Александром Невским. Знаете всех людей из списка?
«Установите соответствие между событиями (явлениями, процессами) и участниками этих событий»
Знаете ли вы, когда Грузию «принуждали к миру»? И, главное, зачем?
«Укажите год, когда произошло событие, в честь которого выпущена данная медаль. Почему произошло событие, годовщине которого посвящена данная медаль?»
Когда же началась эта война? Да, война, а не СВО!
«Укажите год, когда началась война, героем которой стал изображенный на памятном знаке человек. Почему произошло событие, годовщине которого посвящена данная медаль?»
Иногда ответ кажется очевидным. Не перепутаете?
«Ниже приведен список терминов (названий). Все они, за исключением двух, относятся к событиям (явлениям) 1945-1953 гг.
1. "холодная война", 2. гласность, 3. космополитизм, 4. демилитаризация, 5. Коминформ, 6. "антипартийная группа"»
О каком кандидате в президенты России идет речь? Прочтите отрывок из выступления Президента РФ и укажите его фамилию.
«Это честный, порядочный человек, молодой человек, прогрессивный, современный, блестяще подготовленный теоретически и имеющий хорошие навыки организационно-организаторской работы здесь, в столице. Уверен, что это будет хороший президент, достойный президент и эффективный руководитель. И, кроме всего прочего, я ему доверяю, просто я ему доверяю. Как я говорил на съезде “Единой России”, такому человеку не стыдно и не страшно передать основные рычаги управления страной».