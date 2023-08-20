Поддержать
Новости

В Бурятии прорвало дамбу, вышедшая из берегов река размыла БАМ. В регионе ввели режим ЧС

11:57 • 20.08.2023

В результате прорыва дамбы в Северо-Байкальском районе Бурятии из берегов вышла река Холодная. Она размыла железнодорожные пути Байкало-Амурской магистрали, сообщил глава региона Алексей Цыденов. 

Движение поездов на БАМе остановлено. Повреждено 200 метров железнодорожного полотна и 10 опор контактной сети. По словам Цыденова, аварийно-восстановительные работы закончатся к 26 августа. 

«Еще неделю БАМ будет стоять! Ущерб для экономики страны от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги. И нам нашу региональную автомобильную дорогу восстанавливать», — написал глава республики. По его словам, населенные пункты в результате выхода реки из берегов «пока не пострадали».

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, дамба в Северо-Байкальском районе Бурятии частично разрушилась утром 19 августа из-за обильных осадков. В результате размыло железнодорожное полотно на 1102 километре перегона Холодная — Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. 

В Бурятии ввели режим ЧС регионального масштаба. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»