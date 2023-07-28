Суд в Комсомольске‑на‑Амуре приговорил таксиста Владимира Золотарева к 18 годам колонии по делу о поджоге крыльца здания Росгвардии. Об этом сообщает корреспондент издания «Сибирь.Реалии». Гособвинитель просил назначить ему 17 лет колонии.

В деле Золотарева фигурируют несколько статей: совершение теракта, приготовление к совершению террористического акта и применение насилия к силовику.

Первая статья касается поджога здания Росгвардии. По версии следствия, вечером 3 июня 2022 года он разлил бензин на крыльце и поджег его, тем самым «желая дестабилизировать деятельность органов власти». Видеозапись случившегося опубликовал телеграм-канал Shot. Пожар тогда быстро потушили, никто не пострадал. Свой поступок Золотарев объяснил тем, что он не согласен с российской агрессией в Украине. Его задержали и отправили в СИЗО.

Еще два уголовных дела — о подготовке к теракту и нападении на силовика — против Золотарева возбудили чуть раньше.

Как пишет »Медиазона», в середине марта, чтобы отвлечься от новостей и выйти из запоя, Золотарев решил уехать на неделю в лес. Для этого он купил несколько канистр с бензином и монтировку. По дороге, по версии следствия, его остановили полицейские, произошла потасовка, в ходе которой Золотарев ударил старшего лейтенанта Дмитрия Фельдмана головой в лицо. Сам он утверждает, что сделал это случайно. Тогда Золотарева отправили под домашний арест, но после поджога крыльца Росгвардии ему изменили меру пресечения на СИЗО.

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