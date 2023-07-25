Верховный суд Карелии приговорил к двум годам принудительных работ блогера из Петрозаводска Сергея Другова, признав его виновным в «осквернении символов воинской славы» путем распространения в интернете «неуважительных сведений о днях воинской славы России». Ему также запретили в течение трех лет администрировать интернет-ресурсы. Об этом сообщает телеграм-канал From Karelia with freedom, ссылаясь на адвоката Другова Наталью Чернову.

По ее словам, поводом для возбуждения дела стал репост в телеграм-канале Другова «Война — это кринж» публикации «Феминистского антивоенного сопротивления» под заголовком «9 мая. День Беды. Смертный полк. Парад на крови».

Выступая в суде, Другов признал свою вину, назвал репост ошибкой и пообещал больше не нарушать закон. Свой телеграм-канал, в котором к этому моменту было 60 подписчиков, он удалил еще в прошлом году. По словам Черновой, защита намерена обжаловать приговор.

Выступая в суде, блогер признал свою вину и назвал репост ошибкой. Он также подчеркнул, что не собирается заниматься никакой противоправной деятельностью, но эти слова не повлияли на решение судьи.

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