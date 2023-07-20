В Туркменистане мать шестерых детей погибла из-за драки в очереди за мукой

Из-за драки, возникшей в очереди за субсидированной мукой, погибла женщина, сообщает Радио Азатлык. Инцидент произошел в туркменском селе Ягтылык. Продавец государственного магазина арестован.

Инцидент произошел 14 июля рядом с государственным магазином №19 в селе Ягтылык, расположенном в Гёроглынском этрапе Дашогузского велаята. Во время драки, возникшей в очереди за мукой, 45-летняя женщина упала со ступенек перед входом в магазин, после чего скончалась на месте.

По словам источника Радио Азатлык, в тот день температура воздуха днем поднялась выше 44 градусов в тени. «Перед магазином собрались около 300 человек, которые уже три месяца ожидали распределения пайковой муки. Возле магазина не было тени, и люди в ожидании муки стояли под палящим солнцем до 4 часов дня», — делится источник.

Около 4 часов продавец объявил, что привезенной муки очень мало и всем ее не хватит, после чего люди бросились ко входу магазина и началась давка, которая переросла в драку. Из-за драки и давки женщина упала со ступенек и ударилась головой. Жители села привезли ее в больницу, но врачи констатировали смерть женщины.



В Туркменистане из-за экономического кризиса люди вынуждены покупать от субсидированные государством продукты, которые продаются по низким ценам, из-за чего образуются большие очереди.

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