Семья мобилизованного с ВИЧ победила Минобороны

Александра Казакова (имя и фамилия изменены) из Подольска мобилизовали 22 сентября 2022 года и отправили на службу в Херсонскую область. В феврале 2023 года он попал в госпиталь, где у него обнаружили ВИЧ. Несколько месяцев он с помощью родственников добивался увольнения со службы. Они написали кучу жалоб и обратились в СМИ для огласки. В конце мая Казаков наконец получил увольнительную, он уже дома. «Холод» рассказывает историю Казакова, семья которого добилась его демобилизации.

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Уже несколько дней дома

Министерство обороны уволило в запас Александра Казакова — 38-летнего жителя Подольска, который был мобилизован в сентябре 2022 года. Во время службы у Казакова диагностировали ВИЧ, об этом «Холоду» рассказал его брат Иван (имя изменено).

«Здравствуйте. Командование Западного военного округа вынесло приказ об освобождении моего брата от военной службы по частичной мобилизации. Он уже несколько дней дома», — написал «Холоду» Иван Казаков и прикрепил скан выписки из приказа.

Иван также рассказал о планах семьи судиться с Министерством обороны из-за того, что после диагностики ВИЧ-инфекции Александру «не предоставлялось лечения и его подвергали ужасным условиям, которые ухудшали состояние здоровья». Последний месяц, по словам брата, Александр провел в обычной воинской части во Владимирской области. Никакого лечения там ему не предоставили.

По информации телеграм-канала «Военные адвокаты», в апреле 2023 года Генштаб выпустил указание, согласно которому при наличии следующих заболеваний военнослужащие подлежат увольнению с военной службы:

- туберкулез;

- ВИЧ;

- вирусный гепатит В и С.



Кроме того, «Военные адвокаты» сообщили о временных рекомендациях, утвержденных замминистра в мае 2023 года. Согласно им, военнослужащие с психическими расстройствами, освидетельствованные по статьям 14–20 Расписания болезней, подлежат направлению в тыловые или медицинские части.



Врач-инфекционист Екатерина Степанова объяснила, что если человек с ВИЧ принимает антиретровирусную терапию, то он абсолютно безопасен для окружающих. «Если говорить про выбитые зубы и царапины, то, к счастью, ВИЧ не так заразен, чтобы передаться другому человеку при таких минимальных контактах», — поясняет Степанова. При этом, если человек с ВИЧ не принимает терапию, его кровь может быть опасна, если попадет на поврежденные кожные покровы или даже неповрежденные слизистые другого человека, отмечает она.

Добиться увольнительной для брата Иван смог с юридической помощью общественной организации «Подольский “Городовой защитник”» и местных депутатов от партии «Яблоко». Юрист из общественной организации помогал семье составлять тексты жалоб, а депутаты отправляли запросы в Министерство обороны и военную прокуратуру.

Две недели в зиндане и ВИЧ

Брат мобилизованного Иван начал борьбу с Министерством обороны еще в декабре прошлого года: тогда у Александра резко заболела спина, но командование отказывалось отправить его в госпиталь. Брат и мать мобилизованного писали жалобы, ездили в военкомат и к военному прокурору города. В конце февраля 2023 года Казакова наконец отправили в военный госпиталь: там ему диагностировали и начали лечить «застарелый консолидированный перелом позвонка» — то, из-за чего у него и болела спина.

Но, помимо этого, в госпитале Казакову диагностировали ВИЧ. Он сам и его родственники утверждают, что ранее этого заболевания у него не было, и предполагают, что заражение произошло уже после мобилизации. Как именно Александр мог заразиться ВИЧ-инфекцией, он не знает, отмечая при этом, что сексуальных контактов у него не было уже больше года.

После месяца, проведенного в госпитале, Александр поехал домой в Подмосковье, где провел около двух недель. Командование воинской части сочло это «самоволкой». Сам Казаков рассказал «Холоду», что в Подмосковье его отправило командование в крымском госпитале, купив билеты на поезд.

В начале апреля Александр вернулся в воинскую часть, которая, по его словам, дислоцировалась на левом берегу Днепра в Херсонской области. Там его сразу отправили в зиндан (тюрьму-темницу, которая используется на военной службе для наказания провинившихся солдат. — Прим. «Холода»), где продержали 16 дней.

Узнав, что брата держат в зиндане, Иван написал еще несколько жалоб в разные инстанции и обратился в СМИ, чтобы предать эту историю огласке. В конце апреля издания SOTA и «Холод» опубликовали историю Александра Казакова. Во время работы над материалом корреспондентка «Холода» дозвонилась до командира роты, в которой служил Александр. В тот же день, по словам Казакова, его вытащили из зиндана, помыли, покормили, переодели и разместили в теплой комнате с телевизором.

А еще через некоторое время на вертолете отвезли в крымский госпиталь. Как рассказывал Александр «Холоду», несколько недель ему никто не мог объяснить, что с ним будет происходить дальше. «Командование отправляет меня к врачам, чтобы они меня “списали”, врачи отправляют меня обратно командованию. Все хотят перекинуть с себя ответственность», — говорил он. Через месяц после этого его все-таки уволили со службы и отправили домой.