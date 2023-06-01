Noize MC оштрафовали на 30 тысяч рублей из‑за отсутствия плашки «иноагента» 

Кузьминский районный суд Москвы оштрафовал Ивана Алексеева, более известного под сценическим псевдонимом Noize MС, на 30 тысяч рублей из-за отсутствия плашки «иноагента». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на собственного корреспондента в зале суда.

Причиной для штрафа стали два поста во «ВКонтакте» на официальной странице группы Noize MC. В одном говорилось о благотворительных концертах, деньги с которых пойдут на помощь украинцам, пострадавшим от войны. А во втором Noize MC предупреждал о продаже поддельных билетов на концерты в рамках тура «Лебединое озеро».

Адвокат Ильнур Шарапов во время заседания настаивал, что Алексеев сам не публикует посты во «ВКонтакте», а эту страницу ведут десять администраторов.

Как пишет «Медиазона», менеджер группы Елизавета Коровина сообщила суду, что посты без маркировки опубликовала именно она. В свою очередь, Шарапов обратил внимание суда на то, что статус «иноагента» есть только у Алексеева, а группа Noize MC не внесена в соответствующий реестр Минюста.

Представитель Роскомнадзора Антонина Тарала на это отвечала, что страница Noize MC верифицирована соцсетью, ведется от лица самого Алексеева, а значит он и является распространителем информации.

Почему протокол на Алексеева составили именно за эти две публикации — неясно. Маркировки «иноагента» нет ни в одном посте на странице Noize MC во «ВКонтакте». Сам музыкант на заседание суда не пришел. Свою вину он не признал.

Кроме Noize MC, за отсутствие плашки «иноагента» сегодня также на 30 тысяч рублей оштрафовали журналиста Александра Плющева, а накануне такой же штраф получила журналистка Татьяна Фельгенгауэр.

За последний месяц протоколы по этой статье составили также, в частности, на певицу Монеточку, ведущую Татьяну Лазареву, писателя Дмитрия Глуховского и депутата Дарью Беседину.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.