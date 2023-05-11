«Мы все сейчас находимся в состоянии ментальной гражданской войны». Учителя истории Никиту Тушканова приговорили к пяти с половиной годам колонии за пост о подрыве Керченского моста

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пяти с половиной годам колонии учителя истории из Коми Никиту Тушканова. Его признали виновным в «оправдании терроризма» и «дискредитации» армии из-за нескольких постов во «ВКонтакте», пишет «Медиазона».

Дело Тушканова суд рассмотрел всего за один день. По версии обвинения, пост, в котором он назвал взрыв на Керченском мосту «подарочком на день рождения Путлеру», «формировал представления о допустимости террористической деятельности», а также «создавал отрицательный образ Вооруженных сил».

Сам Тушканов во время заседания настаивал, что пост он опубликовал за день до того, как взрыв власти официально признали терактом.

«Спорная запись была опубликована 08 октября в 10:04 по Москве. Я даже предвидеть не мог того факта, что повреждения моста, военного объекта, будут признаны терактом», — отмечал он.

По словам Тушканова, он публиковал посты и оставлял комментарии, чтобы показать свое несогласие «с тем ужасом, который длится больше года, когда каждый день умирают сотни людей».

«Мы все сейчас находимся в состоянии ментальной гражданской войны, а развязал ее главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин, Совет Федерации, Совет Безопасности и Государственная Дума», — сказал он выступая в суде.

Тушканова арестовали в конце прошлого года. Тогда же Росфинмониторинг внес его в российский реестр экстремистов и террористов.

Источник: «Медиазона»

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