Режиссера Евгению Беркович после допроса задержали как подозреваемую по делу об «оправдании терроризма» из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». СК также допросил автора этой пьесы. Собрали все, что об этом известно

Силовики провели обыски в доме у постановщика спектакля «Финист Ясный Сокол» Евгении Беркович в Москве, а также у членов ее семьи в Санкт-Петербурге. Днем во «Внуково» задержали автора пьесы Светлану Петрийчук. Обеих доставили в Следственный комитет и допросили в рамках дела об «оправдании терроризма».

Утром 4 мая стало известно, что у матери Беркович Елены Эфрос и бабушки — 88-летней писательницы и правозащитницы Нины Катерли — прошли обыски. Они продолжались несколько часов, в итоге силовики изъяли технику. Также обыск прошел в квартире у Беркович, а ее саму доставили в управление СК по Центральному административному округу Москвы.

Позже в московском аэропорту «Внуково» задержали автора пьесы «Финист Ясный Сокол» Светлану Петрийчук. Ее привезли в то же управление СК, что и Беркович.

Корреспондент «Медиазоны», который приехал туда, рассказал, что Петрийчук и Беркович, выходили на улицу покурить, но отказались от комментариев. «Мы правда живы», — сказала Беркович собравшимся там журналистам.

В Следственный комитет также приехал директор театра «Дочери СОСО», в котором играли спектакль «Финист Ясный Сокол», Александр Андриевич. Он зашел в здание с адвокатом, его, по данным «Медиазоны», допрашивают в качестве свидетеля.

По информации «ОВД-Инфо», после нескольких часов допроса Беркович задержали в качестве подозреваемой. Ранее ТАСС сообщал, что дело возбуждено именно против нее. Спустя примерно час, правозащитники, ссылаясь на адвоката Юлию Кузнецову, сообщили, что Петрийчук также задержана как подозреваемая по этому делу.

Спектакль «Финист Ясный Сокол», премьера которого состоялась в декабре 2020 года, рассказывает о российских женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В 2022 году он получил награды «Золотая маска» в двух номинациях.

Обновлено в 20:30, добавлена новая информация о статусе Петрийчук и Андриевича

Источники: Елена Эфрос, «Медиазона», «ОВД-Инфо» (2), ТАСС

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