«Журналистика — не преступление». Сотни иностранных журналистов, работавших в России, подписали письмо Лаврову с требованием освободить арестованного корреспондента WSJ Эвана Гершковича

Журналисты иностранных изданий, в разное время работавшие в России, написали открытое письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову, в котором потребовали немедленного освобождения арестованного по подозрению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

В общей сложности письмо подписал 301 журналист из 22 стран мира. В том числе корреспондент BBC News Орла Герин, бывшие сотрудники The New York Times Билл Келлер и Джон Кампфнер, главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник, корреспонденты The Guardian Шон Уолкер и Люк Хардинг и другие.

«Мы все работали в России иностранными корреспондентами, кто-то несколько месяцев, кто-то десятилетиями. Мы шокированы и потрясены арестом нашего коллеги Эвана Гершковича и выдвинутыми против него обвинениями. Эван Гершкович имеет большой и впечатляющий опыт журналистской работы. Мы не сомневаемся, что единственной целью его работы было информирование читателей о современной действительности в России. Поиск информации, даже если он идет в разрез с политическими интересами, не делает Эвана преступником или шпионом, но делает его журналистом. Журналистика — не преступление», — говорится в письме.

В конце марта в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже был задержан корреспондент WSJ в России и американский гражданин Эван Гершкович. Как утверждали в спецслужбе, он якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В свою очередь, екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который помогал Гершковичу в работе в качестве фиксера, заявлял, что Гершковича не интересовал российский ВПК, а на Урале он общался с местными жителями, чтобы выяснить их отношение к войне в Украине и службе в ЧВК Вагнера.

Позже Ширшиков также был задержан по обвинению в оправдании терроризма. Поводом стал его пост в телеграм-канале «Гусарская бравада», в котором он пожелал убитому провоенному блогеру Владлену Татарскому «земли стекловатой».

