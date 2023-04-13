Законопроект об исключении смертной казни из Уголовного кодекса, который 22 года назад внесли в Госдуму Гайдар, Немцов и Хакамада, вернули авторам 

Совет Государственной Думы вернул законопроект об исключении смертной казни из российского Уголовного кодекса его авторам. В 2001 году документ на рассмотрение нижней палаты парламента внесли депутаты третьего созыва из фракции СПС, среди которых были Егор Гайдар, Борис Немцов и Ирина Хакамада. Об этом пишут «Ведомости».

Документ предполагал исключить из Уголовного кодекса словосочетание «смертная казнь». Высшая мера наказания все еще прописана в УК, но не применяется из-за введенного в 1997 году моратория.

Окончательно этот вопрос Конституционный суд решил в 2009 году, постановив, что норма о смертной казни, которая осталась в законодательстве, обладает меньшей правовой силой, чем Конституция и международные договоры.

Как пишут «Ведомости», одна из авторов законопроекта Елена Мизулина в 2014 году отозвала свою подпись под ним. Единственный действующий депутат, подписавший законопроект — Павел Крашенинников. Сейчас он состоит во фракции «Единая Россия». Остальные составители документа перестали быть депутатами или умерли.

Так, автор экономических реформ 1990-х годов Егор Гайдар умер в 2009 году. Оппозиционного политика Бориса Немцова убили недалеко от Кремля в 2015 году. Ирина Хакамада не ответила на звонки журналистов. А еще один соавтор — Борис Надеждин сказал «Ведомостям», что ему неизвестно об отзыве документа.

При этом издание отмечает, что в последнее время Госдума начала активно избавляется от «зависших» законопроектов.

«По регламенту Думы нельзя вносить закон на какую-то тему, если аналогичный проект уже принят в одном из чтений. Регламент таков: если есть какой-то еще закон на эту тему, то они должны ставиться одновременно на голосование, оба. Поэтому обычно, когда начальство решает какой-то закон разработать, они вычищают те законы, которые уже лежат в Думе на эту тему», — предположил Надеждин.

Источник: «Ведомости»

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