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Суд в Горно-Алтайске отказался рассматривать уголовное дело основателя независимой газеты «Листок». Ранее его адвокат говорила о многочисленных нарушениях, допущенных в ходе расследования

13:03 • 07.04.2023

Горно-Алтайский городской суд отказался рассматривать уголовное дело о военных «фейках» против основателя независимой газеты «Листок» Сергея Михайлова. Материалы вернули в прокуратуру, сообщают «Сетевые свободы». 

По версии следствия, Михайлов весной 2022 года разместил девять постов в телеграм-канале «Листок. Новости Республики Алтай». В них шла речь о разрушении больницы в Мариуполе, гибели людей, а также уничтожении мариупольского театра. Кроме того, ему вменяют публикацию на сайте издания об убийствах мирных жителей в Буче.

Михайлова задержали 13 апреля 2022 года в Москве и этапировали в Горно-Алтайск. С тех пор он находится в СИЗО. Свою вину мужчина не признает. 

Адвокат Михайлова Александра Садковская на предварительном слушании заявила, что следствие не представило доказательств причастности журналиста к вменяемым ему публикациям. 

Как пишут «Сетевые свободы», главный редактор «Листка» Виктор Рау ранее говорил, что это он разместил указанные материалы. В конце июня 2022 года Рау оштрафовали на 120 тысяч рублей по статье о призывах к санкциям. Поводом стала заметка, в которой журналист просил присылать имена российских чиновников, поддержавших войну. 

Источник: «Сетевые свободы»

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