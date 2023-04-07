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Слабослышащего человека с инвалидностью третьей группы попросили подписать документы в военкомате под диктовку. Он оказался в воинской части, а затем против него завели уголовное дело о дезертирстве

16:48 • 07.04.2023

У Мехроджа Хайдарова, 29-летнего молодого человека из деревни Линево под Волгоградом, третья группа инвалидности — он слабослышащий. В октябре 2022 года его отвезли в военкомат, где он подписал документы под диктовку. После этого он оказался в воинской части, а затем стал фигурантом уголовного дела о дезертирстве. 

22 октября 2022 года Хайдарова остановил в Люберцах сотрудник ДПС. По словам Хайдарова, тот попросил показать документы, на что Хайдаров предъявил паспорт и военный билет, где значился его диагноз — нейросенсорная двусторонняя потеря слуха, а также категория В — ограниченно годен к военной службе. В армии он не служил. 

Посмотрев документы, сотрудник ДПС сказал, что в стране объявлена «частичная мобилизация», потому придется поехать в военкомат. Там Хайдарова встретил дежурный, позвавший офицера, после чего его отвели в кабинет, где было еще четыре человека. В кабинете Мехродж Хайдаров сказал им, что он студент-очник с правом на отсрочку, а также сообщил об инвалидности третьей группы, на что от него стали требовать справку от врача.  

По словам молодого человека, ему начали задавать много вопросов на беглом русском. Дома с семьей он разговаривает на узбекском, а из-за диагноза может понять речь, когда человек находится близко, в остальных же случаях читает по губам. Беглая речь сбила его с толку и он потерял нить разговора,

Одновременно с расспросами Хайдарову дали подписать документы, а на одном из листов попросили записать под диктовку несколько предложений. Содержание документов он не помнит. «Я не знаю, какие там слова были, потому что он мне диктовал их, я не понимал смысл», — сказал Хайдаров журналистам «Медиазоны». 

После подписания документов у него забрали телефон, а потом он оказался в части №19612 — ему выдали форму и поселили в казарме. 

Позже в часть к Хайдарову приехал отец, до него удалось дозвониться с телефона одного из призывников. После приезда отца Хайдарова направили на военно-врачебную комиссию в госпитале рядом с частью. Врачи, по его словам, попросили принести оригиналы медицинских документов. Тогда Хайдаров пошел в часть, собрал свои вещи, а затем отправился на ближайшую железнодорожную станцию. В часть он больше не вернулся. 

В марте 2023 года на вокзале его задержали полицейские, заявив, что он дезертир и на него возбуждено дело за самовольное оставление места службы в период мобилизации (часть 5 статьи 337 УК). Оказалось, что 1 ноября, уже после того, как Хайдаров уехал домой, командир подписал приказ о его зачислении в списки личного состава «на все виды обеспечения». 

Меру пресечения Хайдарову не избирали — сейчас он находится в московской казарме Преображенского полка. Адвокат Хайдарова отправил жалобы в Генпрокуратуру, Следственный комитет и мобилизационную комиссию Московской области. 

Источник: «Медиазона»

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