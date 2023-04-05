Число избирательных участков на выборах мэра Москвы сократится почти на 40%. Вероятно, так москвичей приучают к электронному голосованию — «Медуза»

Центризбирком (ЦИК) сообщил, что на выборах мэра Москвы в сентябре 2023 года вместо 3428 участков будут работать только 2058 — это почти на 40% меньше, чем было ранее. Такое формирование участков в ЦИК объясняют «более комфортными условиями для голосования и работы наблюдателей и представителей СМИ», сокращением расходов и уменьшением нагрузки на городские службы и образовательные учреждения. В других регионах число участков также сократится, но не так значительно, как в Москве.

Неназванный собеседник «Медузы», близкий к политическому блоку Кремля, считает, что власти намерены «наращивать» дистанционное электронное голосование (ДЭГ): «Когда доля ДЭГ вырастет, скажут: с одной стороны, правильно сократили, раз все голосуют онлайн, с другой — можно выросшую явку на ДЭГ объяснять сокращением». Другой собеседник издания, политтехнолог, отмечает, что сокращение участков обрушит офлайн-явку примерно на 25%.

Политтехнологи говорят: ДЭГ «дает практически неограниченные возможности по фальсификациям», и этот вариант выгоден для власти. «На выборах мэра нужно показать достойную явку, но если начнешь гнать всех на участки, то на президентские выборы народ уже не пойдет, а там стоят задачи по рекордной явке. Показывать на президентских выборах явку за счет ДЭГ — моветон; на мэрских — вполне можно», — говорит собеседник «Медузы».

Эксперт по наблюдению за выборами, экс-сопредседатель движения «Голос» Андрей Бузин называет ДЭГ «принципиально неконтролируемым способом голосования». Он считает, что при сокращении числа участков властям будет проще формировать лояльные избиркомы.

Источники: ЦИК, «Медуза»

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