Историка Юрия Дмитриева отправили в ШИЗО на 15 суток за то, что он присел на койку

Историка Юрия Дмитриева, отбывающего 15-летний срок в мордовской колонии, отправили на 15 суток в штрафной изолятор. Это максимальный срок помещения в ШИЗО. Поводом стало то, что Дмитриев присел на койку, сообщает «Мемориал».

После приема лекарств у историка закружилась голова. Проверяющий сразу составил рапорт, в котором указал, что Дмитриев «находился днем на спальном месте».

«Столь строгую меру в отношении пожилого и нездорового человека трудно назвать иначе как издевательством», — отмечает «Мемориал».

Ранее историка уже помещали в ШИЗО по похожим взысканиям. Например, в ноябре его отправили в штрафной изолятор из-за отсутствия на его одежде именной бирки. С сентября по декабрь 2022 года Дмитриев провел в ШИЗО больше месяца. Защита историка обжаловала каждое водворение в суде, однако тот каждый раз вставал на сторону администрации колонии. Тем не менее, новое помещение в штрафной изолятор также будет обжаловано, заявили в «Мемориале».

В июле 2020-го исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима — по обвинению насильственных действиях сексуального характера. В сентябре того же года Верховный суд Карелии добавил к делу статьи об изготовлении детской порнографии и незаконном хранении оружия. Он ужесточил приговор и назначил историку 13 лет заключения.

В декабре 2021-го Петрозаводский городской суд вынес Юрию Дмитриеву окончательный приговор — 15 лет в колонии строгого режима. Сейчас историк находится в ИК-18 в поселке Потьма в Мордовии.

Дмитриев не признал вину. Его сторонники связывают преследование с его работой по восстановлению памяти о репрессированных и правозащитной деятельностью.

Источник: «Мемориал»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.