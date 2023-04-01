Российская армия вывезла из Херсона более 2500 украинских заключенных. Тех, у кого заканчивался срок пребывания в колонии, отпускали и тут же штрафовали за незаконный въезд в Россию

Покидая Херсон в октябре 2022 года, российская армия вывезла оттуда более 2500 украинских заключенных. Их распределили по нескольким колониям на юге России, сообщает The New York Times. При этом некоторым удалось вернуться на родину.

По информации издания, херсонские заключенные были «забыты» в колониях в хаосе украинского отступления. «У нас была горечь на душе, потому что Украина, наша Родина, оставила нас. Мы хотели, чтобы они хотя бы открыли двери наших камер, чтобы мы могли защитить себя, чтобы мы могли бороться за свою жизнь», — сказал один из заключенных Андрей Стукалин.

Вскоре по телевизору в камерах начали показывать русские программы. Так осужденные поняли, что город находится в оккупации.

Российские власти предоставили заключенных самим себе и сосредоточились на грабежах и чистке Херсона от сторонников украинского режима. Осенью, во время контрнаступления ВСУ, россияне начали переводить украинских осужденных из разных колоний города в одну. Две с половиной тысячи человек были вынуждены по очереди спать в помещении, где было лишь 500 мест.

Через несколько недель в колонию прибыло подразделение российского спецназа, чтобы вывезти заключенных в Россию. По словам осужденных, их согласия никто не спрашивал.

Многих избивали. Заключенный Руслан Осадчий, осужденный за убийство, рассказал The New York Times, что во время избиений российские охранники кричали: «Встречайте русский мир!»

Другой заключенный Александр Фоменко, приговоренный к лишению свободы за кражу, сказал, что их клали на пол «лицом в землю» и били.

Сначала херсонских заключенных привезли в оккупированный Крым, а затем распределили по колониям на юге России. Они опасались, что их заставят вступить в ЧВК Вагнера и отправят на фронт, но этого не произошло.

По словам заключенных, россияне не знали, что с ними делать. Украинским осужденным предлагали российские паспорта, однако желающих их получить было не много.

«Я живу седьмой десяток лет. Как я могу вдруг принять российское гражданство, если я украинец?» — сказал журналистам Анатолий Корин, отбывавший срок в Херсоне за кражу.

Тех, у кого подходил к концу срок пребывания в колонии, отпускали на свободу. Однако на выходе из колоний их встречала российская полиция и задерживала бывших заключенных за «нарушение иммиграционного законодательства».

«Меня спросили: «Как вы попали в Россию?», — рассказал один из херсонских заключенных Руслан Осадчий. «Ты привез меня сюда, под дулом автоматов!», — отвечал Осадчий.

В итоге украинцев обвиняли в незаконном въезде в Россию и штрафовали.

Юридическую помощь херсонцам оказывала организация Unmode. Одну группу заключенных вывезли к Границе с Латвией. Там бывшим заключенным вручили листы бумаги, на которых было написано: «В эти трудные времена Латвийская Республика и ее народ готовы с открытым сердцем принять граждан Украины». Однако, как пишет The New York Times, заключенных остановил полицейский спецназ Латвии и в итоге их конвоировали обратно в Россию.

Группа из 15 украинцев смогла выехать в Грузию и оттуда через Молдову вернуться на родину. Большинство заключенных из Херсона при этом по-прежнему остаются в российских колониях, отмечает издание.



Основательница правозащитного проекта «Русь сидящая» Ольга Романова в декабре прошлого года сообщала, что россияне вывезли из Украины более пяти тысяч заключенных.

Источник: The New York Times, Настоящее время

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