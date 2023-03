В Екатеринбурге пропал журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Он может быть задержан. В местном ФСБ отказываются от комментариев

Во время поездки в Екатеринбург пропал журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Он готовил материал о вербовке в ЧВК Вагнера, пишет журналист Дмитрий Колезев. Со ссылкой на два неназванных источника он уточняет, что Гершкович задержан. УФСБ по Свердловской области, по словам Колезева, просить задавать вопросы о журналисте МИД России. Также информацию о задержании Гершковича со ссылкой на два неназванных источника подтверждает издание It's My City. Подробностей и причин задержания источники не называют.

Екатеринбургское издание «Вечерние ведомости» 29 марта сообщило, что их читатель стал свидетелем задержания или похищения человека у ресторана Bukowski Grill. Силовики в гражданском якобы завели человека в автобус, натянув ему на голову свитер, чтобы прохожим не было видно его лица.

Екатеринбуржец Ярослав Ширшиков, который сопровождал Гершковича в городе, рассказал, что это мог быть Гершкович: «Мы с Эваном обедали в Буковском. Совсем рядом не только мой офис, но и офис еще одного героя материала. Нетрудно предположить, что в малознакомом городе человек пойдет по знакомым местам, да?» По словам Ширшикова, в ночь на четверг ему позвонили коллеги Гершковича и сообщили, что он не выходит на связь более девяти часов.

Источники: Дмитрий Колезев, Ярослав Ширшиков, «Вечерние ведомости», It's My City

