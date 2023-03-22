Журналисты поговорили с российским военным, который признался в убийстве мирного украинца. В разговоре тот отрицал, что был военным, а его супруга после звонков закрыла соцсети и удалила фото с мужем

«Медиазона» дозвонилась до российского военного Клима Кержаева, который прошлым летом в телефонном разговоре с женой признался в убийстве мирного украинца. В разговоре с журналистами Кержаев отрицал, что был военным. Его жена Анастасия, в свою очередь, отрицала, что она замужем, а после общения с «Медиазоной» закрыла аккаунты в соцсетях.

Из-за редкого сочетания имени и фамилии в слитых базах данных россиян упоминается лишь один Клим Кержаев, пишет «Медиазона». Его местом работы указана воинская часть №31134 — 15-й гвардейский мотострелковый Шавлинский полк. Издание выяснило, что Кержаев родился в Коврове Владимирской области, и что ему 25 лет. В 2019-м он окончил Московское высшее военное командное училище. В 2020-м стал командиром взвода, а в 2021-м – командиром роты с зарплатой 58 тысяч рублей.

Его жене Анастасии 22 года. До разговора с журналистами она называла себя «женой офицера» в своем профиле в инстаграме. Осенью 2021 года у Кержаевых родился сын. Большая часть публикаций девушки в инстаграме посвящена ребенку и мужу.

Когда корреспондент «Медиазоны» позвонил по телефонному номеру, указанному во всех утечках в качестве контакта Клима Кержаева, трубку снял мужчина. Его голос был очень похожим на тот, который звучал на перехваченной записи, где он признается жене в убийстве мирных граждан.

На вопрос журналиста о том, знает ли он, что его переговоры с супругой попали на прослушку украинских спецслужб, Кержаев ответил, что он не военный. Также он отрицал, что его жену зовут Анастасия.

Корреспондент издания позвонил по мобильному номеру, указанному в качестве контактного у Анастасии Кержаевой Вконтакте и в инстаграме. Трубку взяла девушка, которая начала отрицать, что она замужем. Затем Анастасия посоветовала журналисту «приехать в Россию», а не звонить из «Хохляндии».

После этого корреспондент позвонил Анастасии в вотсапе, где у нее на аватарке стояла фотография с Климом Кержаевым. Девушка снова взяла трубку и настаивала, что не знает, кто такой Клим Кержаев. Она заявила, что на аватарке — не муж, а ее несовершеннолетний брат Кержаев Максим Михайлович. «Медиазона» не нашла человека с таким именем ни в одной базе данных.

В итоге Анастасия бросила трубку, а после разговора закрыла свой аккаунт в инстаграме, убрала оттуда подпись «жена офицера» и сменила аватарку в соцсетях на селфи.

В марте прошлого года CNN опубликовал прослушку телефонного разговора российского военного с его женой. Мужчина рассказывал супруге, как он «пизданул с БМП» по машине с гражданскими. Украинские силовики установили, что голос принадлежит старшему лейтенанту российской армии Климу Кержаеву, а запись была сделана 23 июня 2022 года под Изюмом.

В тот день молодая украинская пара — Валерия Пономарева и Андрей Богомаз — ехала на машине из Харькова в Бахмут, чтобы эвакуировать родителей девушки. Их черную «Мазду» обстреляли с российской стороны. Оба чудом выжили. Об их истории позже сняли документальный фильм «Иди за мной».

Источник: «Медиазона»

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.