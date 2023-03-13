«Медиазона» поговорила с российскими военными, прослушку разговоров которых полгода назад опубликовала NYT

Журналисты «Медиазоны» нашли и дозвонились до людей, отрывки телефонных разговоров которых в сентябре 2022 года опубликовала газета The New York Times. На записях было слышно, как военнослужащие, будучи на фронте в марте прошлого года, звонили домой и откровенно рассказывали о происходящем на войне. Например, о расстрелах мирных жителей или об ограблении украинских квартир.

В коде страницы материала на сайте NYT остались номера телефонов, а в некоторых случаях — имена военнослужащих и их жен, с которыми те обсуждали происходящее на фронте. «Медиазона» изучила эти данные и установила, что в статье американского издания фигурировали 20 российских военных. Журналисты идентифицировали 13 из них. Все они вернулись из Украины живыми, отмечает издание.

«Медиазона» связалась с одним из ключевых героев публикации The New York Times Сергеем. В разговоре с супругой Еленой полгода назад, который опубликовало американское издание, он называл войну «самым тупым решением государства» и говорил, что она «высосана из пальца». При этом он рассказывал жене о мародерстве сослуживцев и о расстреле мирных жителей.

«Вы их застрелили?» — спрашивала супруга Елена. «Ну конечно, застрелили», — отвечал Сергей. Также в разговоре с женой военнослужащий произносил фразу: «Я и так уже стал убийцей».

В разговоре с «Медиазоной» военнослужащий заверил, что не поменял своего мнения о происходящем в Украине: «Это преступная война. Я к Украине относился очень позитивно и сразу понимал, что эта смертельная война была затеяна Путиным», — отметил он. На вопрос журналиста об убийстве мирных украинцев он сказал, что не участвовал в происходящем.

Сергей находился на фронте до осени. На вопрос «Медиазоны» о том, почему он не отказался выполнять приказы, четко он ответить не смог. По словам Сергея, его и сослуживцев «запугивали тюрьмой». Сам он «даже не думал» о том, чтобы противостоять начальству на фронте.

Другой герой публикации NYT Александр Семенов 9 марта звонил своим родственникам с фронта и называл Путина дураком, который хочет взять Киев, хотя «мы чисто деревни берем, и все». Он также звонил своей жене Екатерине и рассказывал, что они с сослуживцем взломали в украинской квартире сейф и забрали себе найденные деньги.

В разговоре с «Медиазоной» Екатерина сказала, что находится с мужем в процессе развода, «ничего не знает» и «не имеет с ним ничего общего». Потом она бросила трубку и заблокировала корреспондента издания во всех мессенджерах.

Сам Александр на звонки журналистов не ответил.

Еще один военнослужащий — Эдуард Ильтеряков — в марте прошлого года звонил своей супруге Юлии. «Ай, зая, как я хочу домой! Я так уже устал, ебать мой хуй, опять бояться всего, на хуй. Увезли в хуйню какую-то, сидим бля, чего ждем, на хуй? Пока тут перевалят всех сидим ждем, долбоебы, блядь», — говорил он.

В разговоре с «Медиазоной» он настаивал, что на опубликованной NYT записи был не его голос. Также в ходе разговора Ильтеряков уверенно сообщил, что был в Буче, однако после вопросов о военных преступлениях уточнил, что «имел в виду лишь общее направление продвижения», а какие именно города он проходил — не знает.

Кроме того, информацию о военных преступлениях в Буче он назвал «враньем»: «Это война, боевые действия. Где-то кто-то просто, может, попал под мину или еще чего-то. Это также могли сами украинцы неточным артиллерийским огнем не туда попасть и убить этих людей. А то, чтобы русские именно там убивали, я такое не видел и даже не слышал. Наоборот, мы только помогали местным».

Многие другие военнослужащие, которых идентифицировало издание, а также их супруги, отказались общаться с «Медиазоной». Некоторые ссылались на то, что информация о российской армии составляет государственную тайну, другие вежливо отказывались, третьи — грубили журналистам и бросали трубки.

Источник: «Медиазона»

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