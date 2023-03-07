Карельский чиновник уволился после того, как напал на активистку в приюте для собак и сломал ей ребро 

Карельского чиновника Игоря Деревягина уволили «по соглашению сторон» после того, как он напал на активистку Ирину Поворозник и сломал ей ребро. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на главу Медвежьегорского района Максима Антипова.

«Друзья, каждый из нас мог совершать в своей жизни ошибки. Главное, иметь мужество их признавать и здравый смысл, чтобы их исправлять. Крайне неприятный инцидент, произошедший 5-го марта с участием директора МКУ “АХЦ Медвежьегорского района” И. Деревягина и волонтера И. Поворозник, не мог остаться без последствий», — написал Антипов.

Он также сообщил, что подписал приказ о его увольнении по соглашению сторон и добавил, что считает решение Деревягина покинуть свой пост правильным.

5 марта сотрудник районной администрации Медвежьегорска Игорь Деревягин напал на зоозащитницу Ирину Поворозник. Как сообщается, волонтерка приехала в приют для собак, которым руководит Деревягин, чтобы погулять с животными. Однако в этот день ее не пустили на территорию, сославшись на распоряжение руководства, хотя она регулярно выгуливала собак из приюта.

Вскоре туда приехал сам Деревягин. На видео, которое распространилось в сети, чиновник держит Поворозник за куртку возле горла и прижимает к вольеру, а также все это время выдыхает ей в лицо сигаретный дым. Позже Поворозник сообщила, Деревягин также повалил ее на землю, сидел на ней и бил локтем по грудной клетке.

В больнице у волонтерки диагностировали перелом ребра, ушиб трахеи и грудины. Поворозник написала заявление по факту избиения в прокуратуру.

Как пишет издание «7×7», сама Поворозник считает, что ей запретили посещать приют из-за многочисленных жалоб на содержание собак. По словам волонтерки, Деревягин заказывает еду для животных в муниципальном ресторане за 250 тысяч рублей в месяц, но кормит их «замерзшей голой кашей».

Кроме того, рассказала Поворозник, в вольерах находили трупы собак, а также известно о случаях, когда сотрудники приюта вывозили животных за город и оставляли там.

Источник: «ОВД-Инфо», «Право на жизнь», Максим Антипов, «7×7»

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