Военнослужащие из Иркутской области за последние несколько недель не раз жаловались президенту и губернатору на командование. Хотя мужчинам говорили, что в армии они будут только охранять военные объекты, их отправляют на штурм. Из-за этого в полку большие потери, на которые не реагируют чиновники. «Холод» рассказывает, что об этом известно.

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На штурм без подготовки

Первое видео 1439-го полка из Иркутской области появилось 24 января: тогда мобилизованные рассказали, что их готовили как тероборону, но они оказались в штурмовой группе. «Уже есть потери: 19 раненых и двое убитых, это за двое суток», — говорили мужчины на видео.

По закону тероборона (территориальная оборона) ведется на территории России. Задача таких подразделений — охранять различные объекты (транспорта, связи, энергетики и другие) во время военного положения, а также бороться с «вражескими диверсантами и разведчиками», предотвращать их деятельность и теракты (и ликвидировать их последствия). В октябре 2022 года Владимир Путин подписал указ, согласно которому в аннексированных ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение, а значит, появляется и территориальная оборона. Видимо, именно туда отправляют мобилизованных.

В начале февраля мобилизованные из Иркутской области записали видеообращение к Владимиру Путину и губернатору области Игорю Кобзеву, в котором также пожаловались на то, что их перевели в новую воинскую часть, в подразделение штурмовиков. Мужчины снова отметили, что их к этому не готовили. В обращении один из солдат рассказал, что среди них есть люди с хроническими заболеваниями и с лишним весом, поэтому им непонятно, как такое подразделение должно штурмовать здания и укрепленные районы.

В конце февраля другие иркутские мобилизованные из того же 1439-го полка тоже записали видеообращение и попросили Путина разобраться с «беззаконными и преступными» приказами командования, которое за один день сформировало из них штурмовые подразделения, которые теперь отправляют «на убой». Мобилизованные жаловались, что их передали в подчинение 1-й Славянской бригаде [аннексированной] ДНР. Ее командиры якобы называют их «расходным материалом», а также угрожают стрелять из автоматов в тех, кто отказывается идти на штурм: об этом писало издание «Сибирь.Реалии». «Они же их дулами автоматов из БТРов выталкивали, угрожали пристрелить, если не вылезут», — рассказывала жена мобилизованного из Ангарска. Также в ролике мужчины вспомнили и тех солдат, которые записали первое видеообращение. По их словам, тот батальон практически уничтожен.

Через несколько дней появилось четвертое обращение от имени солдат. Жены военнослужащих отправили его в Главную военную прокуратуру. В обращении мобилизованные снова просили вернуть их из штурмовых отрядов в тероборону. Они рассказали, что, если отказываются выполнять приказ, командование отправляет их в наступление, «из которого они не вернутся», а также угрожают статьями за дезертирство.

Губернатор обещал помочь, но изменений нет

После третьего обращения на ситуацию отреагировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 26 февраля в своем телеграм-канале он пообещал, что мобилизованных в ближайшее время переведут на новое место службы.

Этого не произошло: 1 марта военные сообщили, что их все же отправили штурмовать авдеевский укрепрайон, а после обещания Кобзева «вообще ничего не изменилось».

Позже, в ночь на 3 марта, в Украину якобы отправились иркутские чиновники, чтобы «наладить взаимодействие» с полком и доставить военным «гуманитарную помощь». Об этом отчитался Кобзев.

От полка «ничего не осталось»

3 марта видеообращение к Путину записали уже родственницы мобилизованных из 1439-го полка. Они попросили президента послать подкрепление к мужчинам или эвакуировать их близких с фронта.

По словам женщин, полк попал под обстрелы, командование их бросило, а у выживших солдат уже несколько дней нет еды и воды. Раненых и погибших «нет возможности» забрать с поля боя.

О том, что полк с мобилизованными, отправленными на штурм без подготовки, почти уничтожен, рассказали родственницы двоих военных изданию «Сибирь.Реалии». Муж одной из них позвонил ей из госпиталя и сообщил, что от формирования «ничего не осталось»: известно только о двоих раненых, остальные погибли или брошены на поле боя «в тяжелом положении».

«Сослуживец брата звонил 1 марта, сказал, что тот ранен. Сам брат позвонил только 3 марта утром по местному, по нашему в обед. Сказал, что тяжело ранен, ему повезло, что сослуживец тот его дотащил, обычно так не делают, — рассказывала сестра одного из мобилизованных. — Обычно бросают и всех записывают в пропавших без вести — и раненых, и убитых. Говорит, бежали, а потом шли по полю, усеянному трупами. Просто шли по еще теплым телам. Это кошмарно, он рассказывал и плакал».

Власти заявляют, что солдаты живы и здоровы

Иркутский единоросс Яков Миндрулёв отрицает информацию от родственников мобилизованных. По его словам, многие из тех, кто на фронте, находятся «в добром здравии» и уже связались со своими семьями. Также Миндрулёв заявил, что на штурм мужчин никто не отправлял. Чиновник якобы сам находится в Донецке и уже встретился там «с большим количеством» военнослужащих.

6 марта Минобороны выпустило пропагандистский ролик, в котором якобы мобилизованный из Иркутской области рассказывает о военной подготовке и своем «боевом настрое». Мужчина в том числе заявляет, что солдаты тренируются на полигонах, в окопах и готовятся к штурмам.

7 марта похожее видеообращение записали мобилизованные в тероборону Белгородской области. Их якобы призвали туда, а затем без подготовки отправили штурмовать деревни в Донецкой области. По словам военных, им не выдали ни средств связи, ни карт местности. Также мужчины говорят, что в ходе штурма личный состав понес большие потери.