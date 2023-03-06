В твиттере больше недели выясняют, сколько «рукопожатий» у его пользователей до Адольфа Гитлера. Как правило, у всех хватает шести. Прямо как в известной «теории шести рукопожатий» — «Холод» вспоминает, кто ее придумал, и объясняет, как она работает.

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Откуда взялась теория?

Гипотезу о том, что любые два человека могут быть связаны цепочкой личных знакомств, впервые описал венгерский писатель Фридьеш Каринти. В 1929 году он опубликовал серию рассказов «Everything is Different» («Все иначе»), один из которых так и назывался — «Звенья цепи».

Герой Каринти считал, что с ростом технического прогресса дистанция между разными людьми уменьшается. В рассказе описан эксперимент: один из героев поспорил, что сможет связаться с любым человеком, которого ему назовут, всего через пять знакомых.

Один из фрагментов текста описывает пример с Сельмой Лагерлеф — лауреаткой Нобелевской премии по литературе. Герой пришел к выводу, что знает ее через два контакта: своего знакомого Белу Керлинга, который встречался с королем Швеции Карлом XVI Густавом.

Но популярной формулировка «правило шести рукопожатий» (the six handshakes rule) — упрощение от «шести степеней отчуждения» (six degrees of separation) — стала после выхода одноименной пьесы американского драматурга Джона Гуара в 1990 году. В кульминации героиня пьесы говорит: «Я где-то читала, что всех на этой планете разделяют всего шесть человек. Шесть степеней отчуждения. Между нами и всеми остальными на этой планете… Каждый человек — это новые двери, открывающиеся в иные миры». Пьеса была номинирована на Пулитцеровскую премию, а спустя три года ее экранизировали. В фильме сыграли Уилл Смит, Стокард Чэннинг и Иэн Маккеллен.

Гуар объяснял, что взять в название пьесы концепцию шести контактов его подтолкнули исследования о том, сколько передатчиков потребуется для покрытия радиоволнами всей территории Земли: по некоторым данным, хватит всего шесть. Драматург использовал эту концепцию как символ всеобщей связности.

Позже эта теория все чаще стала встречаться в массовой культуре. Например, в 16-й серии третьего сезона сериала «Друзья». В ней Росс пытается скрыть от Рэйчел, что переспал с едва знакомой девушкой сразу после их ссоры. Тогда Джоуи рассказывает ему о связи между женщинами: по его версии, Рэйчел понадобится всего пять контактов, чтобы узнать о поступке Росса.

Кто-то проверял эту теорию?

Первым гипотезу о том, что все люди связаны небольшой цепочкой промежуточных знакомств, проверил американский психолог Стэнли Милгрэм. В 1967 году он поставил серию экспериментов под названием «Тесный мир». Эксперименты проводились в три этапа. Результаты первого не были описаны, но во время второго и третьего психолог предложил почти 300 участникам из двух городов — Омаха, штат Небраска, и Уичито, штат Канзас — отправить письма биржевому брокеру, работающему в Бостоне (почти 1500 километров от Омахи, и больше 2000 — от Уичито).

Никто из участников эксперимента не был знаком с получателем. Добраться до него нужно было через знакомых. Каждый промежуточный получатель письма должен был вписать свое имя, чтобы было видно, какой длины получится итоговая цепочка. В итоге до адресата дошли 29% писем. При подведении итогов выяснилось, что среднее количество звеньев между отправителем и получателем — около пяти человек: это и есть «шесть рукопожатий».

В 2001–2003 годах эксперимент Милгрэма повторили, на этот раз с использованием электронной почты. 60 000 отправителям из 166 стран предложили переслать письмо одному из 18 адресатов. О них сообщали только базовую информацию: имя, фамилию, род занятий, место жительства и образование. Медианное число звеньев получилось от пяти до семи.

Самое масштабное исследование, доказывающее гипотезу, провели в 2006 году. Тогда Юре Лесковец и Эрик Хорвитц из компании Microsoft проанализировали более 30 миллиардов диалогов между 240 миллионами человек за июнь 2006 года в MSN Messenger. В результате среднее расстояние между двумя пользователями составило 6,6 связи.

Но почему все мы связаны даже с Гитлером, который жил больше полувека назад?

В 2011 году исследователи из Facebook и Миланского университета сократили число возможных «рукопожатий». Ученые проанализировали связи между пользователями и пришли к выводу, что среднее расстояние между любыми двумя людьми составляет 4,74 звена.

Уже в 2016 году расстояние между двумя людьми в Facebook составляло в среднем от 2,9 до 4,2. К примеру, создателя соцсети Марка Цукерберга от среднестатистического пользователя отделяло всего 3,17 пользователя.

В специальном проекте «Служба знакомств» «Коммерсантъ» выяснил, что Чарли Чаплин связан с Всеволодом Чаплиным — бывшим представителем РПЦ — через Елизавету II, Владимира Путина, Биньямина Нетаньяху и мэра Иерусалима (2008–2018) Нира Барката. А тот же Чарли Чаплин, Марлон Брандо, Софи Лорен и Николай Басков связывают Уинстона Черчилля с Филиппом Киркоровым.

How many handshakes does it take for you to get to Hitler? I think my shortest path is:

0. Me

1. João Derly

2. Lula

3. Queen Elizabeth II

4. King George VI

5. Neville Chamberlain

6. Adolf Hitler — Alessandro 🇺🇦 (@aledornell) February 26, 2023

В свою очередь пользователи твиттера стали высчитывать, через сколько «рукопожатий» они знакомы с Адольфом Гитлером. К примеру, человек с ником Alessandro, с которого, судя по всему, и начался этот флешмоб (на момент публикации его твит набрал почти восемь миллионов просмотров), вышел на Гитлера через дзюдоиста Жоау Дерли, Елизавету II, Георга VI и Невилла Чемберлена. А пользователь blueflunew рассказал, что «знаком» с Гитлером через бейсболиста Боба Феллера и американского президента Герберта Гувера. Пользователя MrBarn с Гитлером связывают японский футболист Сюнсукэ Накамура, Мухаммед Али, Брежнев и Сталин. Россияне же чаще всего выходят на Гитлера через Владимира Путина и Елизавету II.