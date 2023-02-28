Воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрывали на несколько часов. Это произошло на фоне крупной атаки беспилотников — такие сообщения сегодня поступали из четырех регионов России

Утром 28 февраля петербургский аэропорт Пулково перестал принимать прилетающие самолеты. Позже появились сообщения о закрытии воздушного пространства над городом и областью на площади 200 квадратных километров и введении плана «Ковер», который предполагает очищение воздушного пространства от гражданских бортов в случае появления в воздухе неопознанного летающего объекта.

«Фонтанка» со ссылкой на собственные источники написала, что такой объект замечен в 160-200 километрах от Петербурга. Очевидцы сообщили об истребителях, поднятых в небо над городом. К 12:30 РИА «Новости» сообщило, что Пулково вновь начало принимать гражданские борта.

По данным сервиса Flightradar24, утром в Петербург направлялся президентский борт. Он долетел до Твери, после чего развернулся и стал кружить над Подмосковьем.

Позднее, уже после открытия неба, в Минобороны России заявили о состоявшейся тренировке дежурных сил Западной зоны ответственности ПВО по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

«Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО», — цитирует РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Обновлено в 13:05. Добавлено сообщение Минобороны.

Закрытие неба над Санкт-Петербургом произошло на фоне одной из самых крупных атак украинских беспилотников.

Так, этой ночью прозвучали взрывы на территории нефтебазы в Туапсе в Краснодарском крае. После этого на территории предприятия начался пожар, который был локализован и ликвидирован спустя несколько часов.

Также сообщения о падении беспилотников приходили из граничащих с Украиной Брянской и Белгородской областей.

В последней были обнаружены обломки сразу трех таких аппаратов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В свою очередь мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил, что один из беспилотников залетел в окно жилого дома. Тем не менее обошлось без пострадавших.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сбитом украинском беспилотнике в Суражском районе.

В то же время телеграм-канал Astra написал об атаке 27 февраля трех украинских дронов на пункт технического наблюдения пограничного управления ФСБ в Севском районе Белгородской области. По данным издания, в результате удара была выведена из строя наблюдательная вышка.

Кроме того, сообщения о взрывах минувшей ночью приходили из Адыгеи. Об этом сообщил глава Айрюмовского сельского поселения Олег Коваленко. Прибывшие на место происшествия экстренные службы обнаружили в поле рядом с поселком двухметровую воронку и обломки неизвестного летательного аппарата.

Источники: «Фонтанка», Baza, Astra, Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, ТАСС, РИА «Новости»

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