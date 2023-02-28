Минобороны России обвинило США в подготовке провокации с применением химического оружия в Украине. Снаряды, начиненные психотропными веществами, якобы уже доставлены в Краматорск

ВСУ готовятся применить американское химическое оружие на фронте в Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, в феврале украинские военные перебросили к линии фронта на территории самопровозглашенной ДНР токсичные химикаты и средства защиты от них, что, по мнению российского военного ведомства, говорит о возможных планах по «масштабным провокациям с использованием боевого психотропного отравляющего вещества “Би-Зет”».

«Они рассчитывают, что в условиях боевых действий международное сообщество не сможет организовать эффективное расследование, в результате чего реальные организаторы и исполнители могут избежать ответственности, а вина будет возложена на Россию», — заявил Кириллов.

Он отметил, что в начале года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы решил передать Украине крупную партию средств индивидуальной защиты, объясняя это тем, что «российские войска уже использовали боеприпасы с фосфорным составом и могут задействовать отравляющие вещества в ходе прогнозируемого обострения обстановки».

«10 февраля 2023 года на Украину (Краматорск) прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находился груз химических веществ, сопровождаемый группой иностранных граждан», — утверждает Кириллов.

По данным российского Минобороны, вагон с химическими боеприпасами отбуксировали на Краматорский металлургический завод им. Куйбышева и разгрузили под контролем СБУ и ВСУ. В нем, как заявил Кириллов, находились 16 металлических ящиков, причем половина были помечены знаком химической опасности, «надписью “Би-Зет” и маркировкой двумя красными линиями, что соответствует классу отравляющих веществ временно выводящего действия».

Кроме того, как утверждают российские военные, 19 февраля в Краматорске разгрузили 11 вагонов шрапнельных боеприпасов, которые «в интересах сухопутных войск США» модернизировали, добавив готовые поражающие элементы с жидкими рецептурами раздражающих веществ.

По данным российского военного ведомства, боевое отравляющее вещество «Би-Зет» применяется в виде распыленного аэрозоля и действует от одного часа до четырех суток. У пораженных им людей наблюдаются такие симптомы, как расширение зрачков, общая слабость, угнетенная психика, слуховые и зрительные галлюцинации, потеря ориентировки. В качестве меры защиты от «Би-Зет» рекомендовано использовать противогаз.

Украинские власти ранее уже отвергали обвинения со стороны российского Минобороны в намерении применить на фронте химическое оружие.

«Они обвиняют нас, что мы якобы разрабатываем бактериологическое оружие, готовим химическую атаку. Меня это очень беспокоит, потому что не раз мы убеждались: хочешь узнать о планах России — посмотри, в чем Россия обвиняет других», — заявлял по этому поводу президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь, западные СМИ писали, что американские власти опасаются применения Россией химического оружия в Украине в случае крупного поражения и «потери позиций».

Источник: РБК

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