Группу российских спасателей, помогающих ликвидировать последствия землетрясения в Турции, возглавил приближенный Кадырова Даниил Мартынов, которого украинские власти обвиняют в военных преступлениях

Группу сотрудников российского МЧС, отправленных в Турцию для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, возглавил советник министра по чрезвычайным ситуациям Даниил Мартынов. Ранее он был заместителем главы Росгвардии по Чеченской республике. Власти Украины обвиняют его в совершении военных преступлений в ходе российского вторжения.

Как утверждает Служба безопасности Украины, в первые недели вторжения Мартынов руководил чеченскими подразделениями Росгвардии, принимавшими участие в войне. В частности, военнослужащие под его командованием заняли здание больницы в городе Бородянка к северу от Киева. Там они оборудовали огневые позиции, здание заминировали, а пациентов, в том числе лежачих использовали в качестве живого щита.

В связи с этим украинские власти объявили Мартынова в розыск по обвинению в нарушении законов и обычаев войны.

В свою очередь, Русская служба Би-би-си опубликовала расшифровки голосовых сообщений, которыми Мартынов незадолго до начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года обменивался, предположительно, с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

В них Мартынов докладывал о подготовке к вторжению, изучению маршрутов движения по украинской территории и подготовке «танцев на Майдане и Крещатике» в Киеве.

Источники: CNN, Русская служба Би-би-си

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