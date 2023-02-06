Россиянка Марина Десятская переехала в Турцию с мужем и пятилетним сыном в октябре 2022 года, так как ее ребенку были нужны лекарства, которые из-за санкций стали недоступны. Там 6 февраля она застала самое сильное землетрясение с 1939 года — ее дом поврежден, и в ближайшее время ее семья планирует жить в кафе неподалеку. Она рассказала «Холоду», как это было.

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Семья Десятской живет в турецком городе Адана — в провинции, находящейся в 200 километрах от эпицентра землетрясений. По последним данным, в Турции погибли более полутора тысяч человек. Сами Десятские были вынуждены оставить свою квартиру и укрыться в кафе недалеко от своего дома, который серьезно пострадал.

Как будто начался апокалипсис

В октябре мы с семьей уехали в Турцию, чтобы попасть в программу на получение лекарства, в котором нуждается мой сын. Сейчас мы живем в городе Адана — это соседняя провинция от эпицентра землетрясений.

Все началось около 04:30 утра. Я спала в одной комнате, а муж с ребенком — в другой: вечером они устроили посиделки в «шалашах» и остались там. Я проснулась от очень громкого звука и не поняла, что происходит. Это мое первое землетрясение, поэтому я даже не связала происходящее с какими-то катаклизмами. Я прибежала в комнату к мужу и сыну, а там все ходит ходуном. Достаточно тяжелая пластиковая ручка от шторки на окне как колокол фигачила по железной батарее. Такой звон, как будто начался апокалипсис. Все хрустело, шаталось.



Мы были в ужасе. От местных властей нам не пришло никаких оповещений, поэтому действовать пришлось наугад.

Пока мы были дома, мы узнали, что на соседней улице сложились два 14-этажных дома и один 17-этажный. Еще около 17 небольших домов, состоящих из нескольких квартир, — в полную труху.

В итоге мы не успели даже одеться до начала второй волны толчков. Мы закутали ребенка в одеяло и побежали на первый этаж, чтобы выйти на улицу, если дом начнет рушиться. На улице было пять градусов тепла, сильнейший ветер, который сшибает с ног, штормовое предупреждение, гром и молнии. И под все это на первом этаже нашего дома мы переживали вторую волну.

Мое кафе — это ваш дом

Когда начались первые толчки, в нашем доме отключили газ, а вместе с ним отключилось и отопление. Управляющий сказал нам, что визуально дом остался без трещин, но включать газ городские службы опасаются, поскольку не видят его состояния внутри.

Позже мы созвонились с нашей соседкой с третьего этажа и узнали, что по ее стене пошла трещина. Поэтому мы уехали и остановились в ближайшем кафе, потому что здесь есть детская зона и оно находится недалеко от пустыря. Хозяйка заведения сказала, что мы можем остаться здесь на ночь. Поэтому мы попробуем сделать вылазку до дома, чтобы взять одеяла, и будем спать на матах тут.

Но в этом нет заслуги властей. Мы сами нашли это место, а добрая хозяйка разрешила нам тут спать. Вместе с нами в кафе разместилось еще несколько человек.

Мы пережили уже три-четыре волны землетрясений. Государство организовало пункты сборов: обычные палатки с водой и бубликами. Но ни отопления, ни электричества там нет.



Смысла прогнозировать, что будет дальше, нет. Толчки частые, но маленькие — на первом этаже почти не чувствуются. Все говорят, что мы ждем толчка восемь баллов, но насколько это соответствует реальности, мы не знаем. Все стараются помогать друг другу, улыбаются, поддерживают.

Наш дом частично разрушен: нам недавно прислали его фотографии. Хозяйка кафе сказала, что мы можем рассчитывать на нее, что ее кафе — это наш дом. И пока нас такой дом устраивает, потому что мы можем очень быстро выйти на улицу и спастись, если что-то еще случится.