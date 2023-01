В Иране парня и девушку приговорили к 10,5 годам колонии за танец в общественном месте

Тегеранский революционный суд приговорил к 10,5 годам тюрьмы молодую пару — их арестовали из-за видео с танцем близ площади Азади в Тегеране, на котором видно, что девушка не носит хиджаб. Также им запретили пользоваться интернетом и покидать Иран в течение двух лет после освобождения, сообщает Al Arabiya.

21-летних Амира Ахмади и его девушку Астиадж Хагиги признали виновными в «пропаганде порока», а также «сговоре с целью подрыва национальной безопасности» и в распространении порочащей режим аятолл информации.

Iran: A 21-y-o couple have been sentenced to 10 years in jail each for dancing at the foot of Tehran's Azadi (Freedom) Tower, sources close to them tell @nimnia11. Regime is handing out heavy sentences to anyone defying its strict rules. #آستیاژ_حقیقی #امیرمحمد_احمدی #مهسا_امینی pic.twitter.com/F0ahwzJhA1

— Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) January 30, 2023