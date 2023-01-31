Правозащитники посчитали, что за 2020 и 2021 год от домашнего насилия в России погибли 2680 женщин — это более 70% от всех убитых в стране женщин за этот период. Какого-либо рабочего инструмента, который бы предоставил жертве домашнего насилия защиту, в России нет. Здесь в среднем три женщины-жертвы домашнего насилия погибают каждый день. «Холод» нашел восемь конкретных кейсов и предлагает на их примерах посмотреть, как заканчиваются истории жертв домашнего насилия и тех, кто его совершает.
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Муж жительницы Тюмени Ольги Шестаковой избил ее в третью годовщину их свадьбы. С двух часов ночи до семи утра он бил ее кулаками, ногами и различными предметами. «На ноге шрам, экспертиза признала ножевое ранение. В ту ночь он разбил об мою спину гитару и мольберт, это все также было отпечатано на моем теле», — вспоминала Шестакова. Когда муж за волосы втащил ее с улицы в квартиру, никто из соседей не откликнулся на крики женщины. Утром он просто ушел на работу. Участковый, когда Шестакова обратилась в полицию, предложил ей не писать заявление. Ольга выставила мужа из квартиры, но он терроризировал ее, угрожал и пытался вломиться домой. Когда муж Ольги выбил окна, она повторно написала заявление и сбежала с дочерьми от мужа.
Чем закончилось повторное обращение женщины в полицию?
Ольга Николова развелась с супругом из-за того, что он постоянно ее избивал, но съехать из квартиры, где они жили, было некуда. Ольга с двумя дочерьми оставалась в комнате по соседству, поэтому даже после развода издевательства продолжились. Насилие длится уже почти 30 лет, и каждый раз Николова вызывает полицию и пишет заявления. Последнее из них — 16 ноября 2022 года.
Как думаете, что с бывшим мужем Ольги сейчас?
Тимур Садыков на протяжении 10 лет избивал супругу Оксану, а однажды даже пытался ее задушить. После этого она подала на развод и написала заявление на мужа. Но ни расторжения брака, ни задержания Тимура Оксана не дождалась: за неделю до того, как они должны были развестись, Садыков подкараулил жену в подъезде ее дома и набросился на нее с ножом. Оксана сопротивлялась и кричала, на крики матери выбежал восьмилетний сын Садыковых. Он стал свидетелем убийства: Тимур заколол Оксану ножом.
Что с Садыковым было дальше?
Сергей Гусятников служил в полиции. В 2017 он напал на супругу Елену — она обратилась в органы. Участковый уговорил замять дело, чтобы «не было проблем ни у вас, ни у мужа, ни у сына». Елена давно говорила о разводе, но расторгнуть брак не успела. Однажды, пока их сын спал в соседней комнате, Сергей нанес Елене 57 ножевых ранений и уехал на работу. Утром ребенок нашел «маму, которая порезалась и уснула», и сразу же позвонил папе полицейскому.
Понес ли Гусятников наказание?
Мужчина и женщина из Свердловской области жили вместе. Однажды он из-за ревности избил ее. Однако из жалости к своему мужчине она не стала обращаться в больницу, так как его могли привлечь к уголовной ответственности. Позже ее все-таки госпитализировали, но медикам не удалось спасти потерпевшую. Она скончалась через месяц — от осложнений после избиения.
Наказали ли мужчину?
Маргарита Грачева захотела уйти от мужа Дмитрия, который издевался над ней, избивал и угрожал, но тот не смирился с решением жены. Он вывез Маргариту в лес и полтора часа пытал девушку: раздробил топором кисти рук, отрубал пальцы и части кистей. После этого Дмитрий отвез Маргариту в больницу. Спасти удалось только одну кисть, вторую руку заменили на бионический протез. Однажды Грачев уже угрожал Маргарите: он также вывез ее в лес и, приставив нож к горлу, допрашивал ее об отношениях с другими мужчинами. После этого Маргарита обратилась в полицию, но за месяц проверки участковый не нашел оснований для заведения дела.
Какое наказание понес Грачев?
Нина Расходчикова выпала из окна своего дома, спасаясь от мужа. Во время перепалки он начал ей угрожать и заставлял выпить уксус. Нина спряталась на балконе и хотела спуститься оттуда по трубе, но, поскользнувшись, упала со второго этажа и получила травмы.
Понес ли наказание супруг Расходчиковой?
В январе 2020 года в Кемерово Владислав Канюс на протяжении трех часов жестоко убивал свою возлюбленную Веру Пехтелеву. Соседи, слышавшие крики девушки, много раз пытались вызвать полицию, но наряд так и не приехал. Когда выломали дверь, было уже поздно. На теле убитой Пехтелевой было более 100 повреждений.
Понес ли наказание убийца?