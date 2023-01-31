Правозащитники посчитали, что за 2020 и 2021 год от домашнего насилия в России погибли 2680 женщин — это более 70% от всех убитых в стране женщин за этот период. Какого-либо рабочего инструмента, который бы предоставил жертве домашнего насилия защиту, в России нет. Здесь в среднем три женщины-жертвы домашнего насилия погибают каждый день. «Холод» нашел восемь конкретных кейсов и предлагает на их примерах посмотреть, как заканчиваются истории жертв домашнего насилия и тех, кто его совершает.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

Муж жительницы Тюмени Ольги Шестаковой избил ее в третью годовщину их свадьбы. С двух часов ночи до семи утра он бил ее кулаками, ногами и различными предметами. «На ноге шрам, экспертиза признала ножевое ранение. В ту ночь он разбил об мою спину гитару и мольберт, это все также было отпечатано на моем теле», — вспоминала Шестакова. Когда муж за волосы втащил ее с улицы в квартиру, никто из соседей не откликнулся на крики женщины. Утром он просто ушел на работу. Участковый, когда Шестакова обратилась в полицию, предложил ей не писать заявление. Ольга выставила мужа из квартиры, но он терроризировал ее, угрожал и пытался вломиться домой. Когда муж Ольги выбил окна, она повторно написала заявление и сбежала с дочерьми от мужа. Чем закончилось повторное обращение женщины в полицию? Полиция снова проигнорировала обращение, муж Шестаковой остался безнаказанным Ему дали год условно, но через полгода условку сняли Мужа Шестаковой посадили на пять лет за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью Назад Дальше

Ольга Николова развелась с супругом из-за того, что он постоянно ее избивал, но съехать из квартиры, где они жили, было некуда. Ольга с двумя дочерьми оставалась в комнате по соседству, поэтому даже после развода издевательства продолжились. Насилие длится уже почти 30 лет, и каждый раз Николова вызывает полицию и пишет заявления. Последнее из них — 16 ноября 2022 года. Как думаете, что с бывшим мужем Ольги сейчас? Бывший супруг остался без наказания. Полиция игнорирует заявления, а жалоба в прокуратуру на бездействие сотрудников осталась без ответа Он заплатил штраф в размере пяти тысяч рублей и остался на свободе Бывшего мужа задержали и поместили в СИЗО до суда: ему грозит до трех лет лишения свободы Назад Дальше

Тимур Садыков на протяжении 10 лет избивал супругу Оксану, а однажды даже пытался ее задушить. После этого она подала на развод и написала заявление на мужа. Но ни расторжения брака, ни задержания Тимура Оксана не дождалась: за неделю до того, как они должны были развестись, Садыков подкараулил жену в подъезде ее дома и набросился на нее с ножом. Оксана сопротивлялась и кричала, на крики матери выбежал восьмилетний сын Садыковых. Он стал свидетелем убийства: Тимур заколол Оксану ножом. Что с Садыковым было дальше? Его лишили свободы на шесть лет, потому что у него есть маленький сын Ему дали 10 лет и 1 месяц колонии строгого режима Его отправили в колонию строгого режима на 13 лет и 4 месяца Назад Дальше

Сергей Гусятников служил в полиции. В 2017 он напал на супругу Елену — она обратилась в органы. Участковый уговорил замять дело, чтобы «не было проблем ни у вас, ни у мужа, ни у сына». Елена давно говорила о разводе, но расторгнуть брак не успела. Однажды, пока их сын спал в соседней комнате, Сергей нанес Елене 57 ножевых ранений и уехал на работу. Утром ребенок нашел «маму, которая порезалась и уснула», и сразу же позвонил папе полицейскому. Понес ли Гусятников наказание? Нет, ему дали восемь лет условно, признав наличие несовершеннолетнего ребенка смягчающим обстоятельством За убийство с особой жестокостью суд приговорил Гусятникова к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также лишили родительских прав Суд назначил компенсацию сыну и матери убитой больше двух миллионов рублей и приговорил Гусятникова к 10 годам строгого режима Назад Дальше

Мужчина и женщина из Свердловской области жили вместе. Однажды он из-за ревности избил ее. Однако из жалости к своему мужчине она не стала обращаться в больницу, так как его могли привлечь к уголовной ответственности. Позже ее все-таки госпитализировали, но медикам не удалось спасти потерпевшую. Она скончалась через месяц — от осложнений после избиения. Наказали ли мужчину? Суд решил, что убийство было совершено по неосторожности, и мужчину наказали сроком в два года За непредумышленное убийство мужчину осудили на 6 лет и 3 месяца Суд вынес приговор в 9 лет и 10 месяцев лишения свободы Назад Дальше

Маргарита Грачева захотела уйти от мужа Дмитрия, который издевался над ней, избивал и угрожал, но тот не смирился с решением жены. Он вывез Маргариту в лес и полтора часа пытал девушку: раздробил топором кисти рук, отрубал пальцы и части кистей. После этого Дмитрий отвез Маргариту в больницу. Спасти удалось только одну кисть, вторую руку заменили на бионический протез. Однажды Грачев уже угрожал Маргарите: он также вывез ее в лес и, приставив нож к горлу, допрашивал ее об отношениях с другими мужчинами. После этого Маргарита обратилась в полицию, но за месяц проверки участковый не нашел оснований для заведения дела. Какое наказание понес Грачев? Грачева сразу же лишили родительских прав, а потом посадили на восемь лет Грачев причинил Маргарите тяжкий вред здоровью, применяя при этом оружие, — суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима Грачева лишили родительских прав и приговорили к 14 годам колонии строгого режима Назад Дальше

Нина Расходчикова выпала из окна своего дома, спасаясь от мужа. Во время перепалки он начал ей угрожать и заставлял выпить уксус. Нина спряталась на балконе и хотела спуститься оттуда по трубе, но, поскользнувшись, упала со второго этажа и получила травмы. Понес ли наказание супруг Расходчиковой? Мужа Нины отпустили из полиции на следующий день Супруг Расходчиковой заплатил штраф в размере пять тысяч рублей За угрозу здоровья суд приговорил мужчину к лишению свободы на год Назад Дальше

В январе 2020 года в Кемерово Владислав Канюс на протяжении трех часов жестоко убивал свою возлюбленную Веру Пехтелеву. Соседи, слышавшие крики девушки, много раз пытались вызвать полицию, но наряд так и не приехал. Когда выломали дверь, было уже поздно. На теле убитой Пехтелевой было более 100 повреждений. Понес ли наказание убийца? Суд приговорил Канюса к максимальному сроку за убийство — к 15 годам лишения свободы Канюсу дали 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, так как убийство совершено с особой жестокостью По сумме статей (убийство, изнасилование и насильственное удержание человека) Канюса приговорили к пожизненному сроку Назад Посмотреть результат