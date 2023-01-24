«Сказали, нужно пройти фильтрацию». «Медиазона» рассказала, как украинцы ищут своих родственников, задержанных российскими военными

Российские военные задерживают украинцев на блокпостах и заставляют пройти «фильтрацию». Некоторым удается вернуться в Украину, но многих гражданских, которые по разным причинам не понравились российским силовикам, держат в колониях и СИЗО на территориях аннексированных ДНР и ЛНР без всякого юридического статуса. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на родственников задержанных.

Мужа Елены Пархоменко 30-летнего Михаила Шевчука задержали в конце марта на блокпосту в поселке Розовка, когда они вместе с детьми пытались выехать в Запорожскую область. В телефоне Шевчука военные обнаружили его фотографии в военной форме и выяснили, что он служил в ВСУ.

«Сказали, нужно пройти фильтрацию, в Донецк на Старобешево, через месяц он приедет. Даже взяли деньги на обратную дорогу, заверили, что его вернут, и вот уже десять месяцев, как мы бьемся по всем инстанциям», — говорит Елена Пархоменко.

Первый месяц Пархоменко с двумя сыновьями жила в Демьяновке в надежде, что мужа отпустят. По ее словам, из села периодически забирали местных жителей, но многие возвращались обратно. Они рассказывали, что во время «фильтрации» к ним не применяли физической силы, но «морально было тяжело и плохо кормили». Тем, кого отпускали выдавали специальные талончики, которые подтверждали, что они прошли через «фильтрационные мероприятия».

Спустя месяц, когда муж Елены Пархоменко так и не вернулся, она вместе с детьми сняла квартиру в Донецке и начала рассылать запросы по ведомствам аннексированной ДНР, пытаясь выяснить, в каком статусе ее мужа держат в колонии.

В конце мая стало известно, что Михаила Шевчука перевели из колонии в СИЗО и возбудили против него уголовное дело о теракте и насильственном захвате власти. «Медиазона» отмечает, что такие статьи в аннексированной ДНР часто вменяют украинским военным, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе.

При этом Пархоменко говорит, что ее муж служил в ВСУ «только пару лет» в должности водителя и никогда не участвовал в боях. Последние два года Михаил Шевчук работал на заводе в Мариуполе.

В начале июля уголовное дело в отношении Шевчука закрыли, но на свободу не выпустили, а перевели в исправительную колонию в Горловке «как пленного». В сентябре Елена Пархоменко переехала с детьми в Киевскую область. Она добивалась, чтобы ее мужа включили в списки украинских военнопленных и обменяли. В октябре украинские власти формально наделили его таким статусом.

Однако, как отмечает «Медиазона», этого удается добиться далеко не всем. Если человека отправили на «фильтрацию» и не предъявили ему уголовных обвинений, то он «оказывается в своеобразном лимбе», пишет издание.

Так, студента из Харькова Никиту Шкрябина с марта удерживают в России. Его обвиняют в «противодействии специальной военной операции», но при этом не присваивают ни статуса военнопленного, ни подследственного. В такой ситуации Шкрябин лишен права на юридическую помощь и всех остальных прав, которые есть у военнопленных.

«Когда им удобно, они действуют по законам Российской Федерации. Как только им это неудобно, они говорят, что у них свои собственные законы», — прокомментировала действия руководства аннексированной ДНР Ирина Баданова. Она занимается вопросами пленных в Минобороны Украины.

Источник: «Медиазона»

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