В России региональных чиновников начали «принуждать» отказываться от отдыха за границей. Поводом для этого стали скандальные фото и видео из зарубежных поездок госслужащих в новогодние праздники

После нескольких скандальных публикаций, в которых российские чиновники демонстрировали свой отдых за границей, региональные власти начали масштабную кампанию с целью «принудить» госслужащих отказаться от отпусков за рубежом.

Так, 16 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинниковт «настоятельно рекомендовал» депутатам и чиновникам региона «воздержаться от поездок в зарубежные страны».

«В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях провокационные фотографии считаю недопустимым ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня», — заявил Кувшинников.

Губернатор подчеркнул, что чиновникам и депутатам следует «посвятить все свое рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается», а именно земляков, которые воюют в Украине.

За несколько дней до этого губернатор Ульяновской области Алексей Русских подписал распоряжение «Об особенностях выезда за пределы РФ на период проведения СВО». Согласно этому документу, всем лицам, имеющим отношение к региональным и муниципальным органам власти, до особого распоряжения «рекомендовано воздержаться» от зарубежных поездок во время отпусков.

13 января глава фракции «Единая Россия» в Тамбовской облдуме Юрий Плужников «в связи со сложившейся военно-политической ситуацией в стране и в мире» рекомендовал коллегам-однопартийцам воздержаться от поездок за пределы страны, даже в те страны, которые российские власти считают «дружественными».

Как пишет «Коммерсантъ», аналогичные негласные запреты существуют в Чувашии и Северной Осетии, а в Брянской области неофициальная рекомендация не покидать пределы России действует еще с февраля 2022 года.

Во время новогодних праздников разразились сразу два скандала, поводом для которых стали фото и видео, опубликованные региональными депутатами из своих зарубежных поездок.

Так, сначала видео с новогодними поздравлениями из Мексики в своих соцсетях выложил депутат Курской облдумы Максим Васильев. А затем член фракции «Единая Россия» в Вологодском заксобрании Денис Долженко выложил свое селфи из Дубая.

Источник: «Коммерсантъ»

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