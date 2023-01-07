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Российские хакеры пытались атаковать ядерные лаборатории в США — Reuters

14:47 • 07.01.2023

Российская хакерская группа Cold River прошлым летом пыталась атаковать три ядерные исследовательские лаборатории в США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Хакеры пытались выкрасть логины и пароли сотрудников, но получилось ли у них это — неизвестно.

Атаки произошли в августе-сентябре на Брукхейвенскую, Аргоннскую и Ливерморскую национальные лаборатории имени Лоуренса. По данным агентства, хакеры создали фальшивые страницы входа и отправили электронные письма ученым-ядерщикам, чтобы заставить их раскрыть свои пароли.

О Cold River стало известно после атаки на министерство иностранных дел Великобритании в 2016 году. Reuters отследило учетные записи электронной почты, использованные в хакерских операциях в период с 2015 по 2020 год, и они вывели журналистов к 35-летнему ИТ-специалисту Андрею Коринецу, который живет в городе Сыктывкар. Он подтвердил агентству, что владеет указанными электронными адресами, но опроверг любую свою связь с Cold River.

Источник: Reuters

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