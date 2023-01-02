Татарстан — единственный регион России, где руководитель президент, а не глава. Эту должность с 2010 года сохраняет Рустам Минниханов, несмотря на годами повторяющиеся требования федерального законодательства запретить главам субъектов именоваться президентами. Президент в Татарстане сохранится до 2025 года, а затем получит свое уникальное название «раис». «Холод» рассказывает, почему Татарстан не хочет полностью подчиняться Москве и как ему годами удается сохранить свою автономию.

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1 июня 2022 года в России вступил в силу закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Руководителям регионов уже не в первый раз официально запретили быть президентами, они могут называться только главами. Правда, к 2022 году в стране остался всего один человек, на которого это может повлиять, — руководитель Татарстана Рустам Минниханов. Главы 11 из 12 субъектов, у которых были свои президенты, отказались от такого названия должности еще 10 лет назад. Решение объясняли просто: «В России должен быть только один президент». В Татарстане с этим не согласны до сих пор.

Республика отстаивает свое право на автономию еще с 1990-х и за это время использовала все: от шантажа, споров и дипломатической торговли с Кремлем до игнорирования действующих законов. Когда в конце 2021 года федеральный центр вновь потребовал изменить название должности из-за нового закона, руководство республики откладывало решение до последнего. Теперь они придумали свое уникальное название (президента будут называть татарским словом «раис», его переводят как «начальник»), а также поставили Кремль перед фактом — Минниханов продолжит называться президентом до конца своего срока в 2025 году.

Как Татарстан получил независимость

«Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить», — произнес во время визита в Казань 6 августа 1990 года тогда еще глава Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. Уже 30 августа Верховный Совет Татарской АССР провозгласил формальный выход республики из состава РСФСР, убрав из ее названия слово «автономная».

В 1991 году Татарстан выпустил декларацию о намерениях войти в СНГ как самостоятельное государство. А в марте 1992 года, когда все республики, кроме Чечено-Ингушетии подписали федеративный договор с Москвой, Татарстан потребовал заключить отдельное соглашение. Власти Татарстана заявили, что договор лишит регион суверенитета. 6 ноября 1992-го Татарстан первым среди регионов принял свою Конституцию, в которой Татарстан объявлялся суверенным государством.

Тогда же, в 1992 году, федеральные власти начал смущать «объем» татарстанского суверенитета. Конституционный суд России признал часть положений декларации о суверенитете и республиканской Конституции не соответствующими основному закону страны. Особенно федеральные власти испугались референдума о статусе республики, который власти Татарстана решили провести в конце марта 1992 года.

Меньше чем через два года после известной фразы про суверенитет, теперь уже президент Борис Ельцин снова обратился к жителям Татарстана. На этот раз с просьбой проголосовать за то, чтобы остаться в составе России.

«Согласны ли вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящий свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?», — спрашивали у жителей республики в бюллетене.

61,4% проголосовавших ответили на этот вопрос положительно. В республике провозгласили суверенитет и приняли новую Конституцию. А через два года, после длительных переговоров, первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и Борис Ельцин подписали договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти РТ». Документ предусматривал особые условия вхождения республики в Российскую Федерацию: возможность самостоятельно распоряжаться имуществом и ресурсами, иметь свой Национальный банк, а также участвовать в международных отношениях.

Как Кремль шаг за шагом отбирал автономию Татарстана

Хотя договор 1994 года был бессрочным, в 2000-м Генпрокуратура потребовала отменить часть пунктов татарстанской Конституции, в том числе о наличии у республики суверенитета, президента и двух государственных языков. В том же году Владимир Путин назвал несоответствие ряда федеральных и местных законов «миной замедленного действия» и призвал решить этот вопрос.

Новый договор удалось заключить только в 2007-м. Татарстан потерял часть полученных в 1994 году преференций, но сохранил право принимать решения по экономическим, экологическим, культурным и другим особенностям еще на 10 лет, правда в сотрудничестве с федеральным центром. Сохранилась и должность президента: договор подписан «Президентом Республики Татарстан М. Ш. Шаймиевым».

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев подписал закон о запрете главам регионов именоваться президентами. Субъекты один за другим ему последовали, а Татарстан отказался, сославшись на переподписанный договор, действующий до 2017 года.

В Кремле этому были не рады. Поэтому в 2017 году, когда срок действия договора истек, российское руководство отказалось его продлять: курирующий внутреннюю политику первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко говорил, что «российское государство построено не по договорному типу». В ответ на это общественные организации и депутаты Госсовета Татарстана (главный законодательный орган республики) стали обращаться в федеральные органы с просьбой продлить договор, так как, по их мнению, его положения позволяли сохранять политическую и межнациональную стабильность в республике. Депутаты также объясняли, что институт президента Татарстана играет объединяющую роль для граждан. Их обращения остались без ответа.

В том же 2017-м Москва нанесла еще один удар по независимости региона. На заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле Владимир Путин заявил, что изучать языки народов России — дело добровольное, а затем поручил проверить школы, которые не соблюдают этот принцип. Для исполнения поручения Прокуратура потребовала от татарстанских школ исключить изучение татарского как обязательного.

Тем не менее через четыре года Татарстан нашел лазейку. Татарстанские власти внесли изменения во ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты) и добились, чтобы татарский язык в школах могли преподавать не только татарам как родной, но и всем остальным — как государственный язык Татарстана. При этом власти заявляли, что его будут изучать добровольно, но эксперты отмечали, что государственный статус языка означает, что он обязательный.

Будет ли у Татарстана президент

Осенью 2021 года в Кремле решили дать главам субъектов возможность избираться на третий срок. А заодно окончательно унифицировать систему органов власти, в том числе закрепили единое название глав регионов. Законопроект сразу же не понравился властям Татарстана. На обсуждении депутаты Госсовета республики единогласно выступили против, а один из депутатов объявил, что документ «противоречит основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства».

Однако это не помешало законопроекту пройти три чтения в Госдуме и получить одобрение Советом Федерации. В декабре 2021 года его подписал Владимир Путин. Часть положений закона вступили в силу с 1 июня. Для ряда других — например переименования должности президента Татарстана — дали отсрочку на год, до 1 января 2023 года. Чтобы в республике могли изменить названия в Конституции и других документах.

Несмотря на это, называть Рустама Минниханова президентом в документах перестали уже за полгода до конца этого срока. Например, в июльском указе о внесении изменений в состав Госсовета РФ он впервые был представлен как глава республики. В Татарстане с этим не согласились: спикер регионального парламента Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что в республике все равно продолжат называть Минниханова президентом. И пояснил, что слово «президент» сохранится в нормативных актах республики до тех пор, пока это наименование остается в Конституции региона.

Республика оттягивала принятие поправок в Конституцию до конца 2022 года. Только 23 декабря в Татарстане прошло заседание Госсовета, и депутаты внесли изменения. Но и здесь Татарстан не согласился с точной формулировкой федеральных властей. Депутаты упразднили должность «президент Татарстана», но заменили его не на «главу», а на «главу — раиса». Как пояснял доктор исторических наук, директор института востоковедения РАН Аликбер Аликберов: «Раис — это в буквальном смысле начальник или глава».

На заседании Госсовета при обсуждении поправок некоторые депутаты выступали против отмены «президентства». Чтобы успокоить коллег, на трибуну заседания выходили и Рустам Минниханов, и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Нынешний президент призвал депутатов Госсовета проголосовать за поправки.

Минниханов на заседании Госсовета Татарстана. 23 декабря 20222 года. Фото: Пресс-служба президента РТ

«Мы обсуждаем свой вопрос — как назвать (главу республики), а люди будут воспринимать так: «Вот Татарстан восстал, у Путина не все нормально. Россия разобьется на кусочки». Вот этого допустить нельзя», — говорил он в своем выступлении.

По итогам заседания Госсовета изменения в Конституции поддержали 78 депутатов, трое выступили против.

При этом Рустам Минниханов продолжит руководить регионом в должности президента. Внесенные татарстанскими депутатами изменения в Конституцию содержат «переходное положение», по которому действующий президент сохраняет за собой название своей должности, так как избирался именно в этом качестве. Теперь федеральная власть сможет заставить Минниханова перестать именоваться президентом только если в судебном порядке обяжет Госсовет республики изменить конституционную норму.

Почему Татарстану удается быть не как все

Политолог Александр Кынев говорит, что влияние Татарстана в России всегда было велико. Еще в СССР республика занимала значительную долю в экономику Союза, в частности после войны, когда там начали разрабатывать нефтяные месторождения. Отраслевая инфраструктура региона до сих пор стоит на нефтедобыче, нефтепереработке и машиностроении.

Кроме того, татары были самым многочисленным народом в стране. В современной России Татарстан также самый крупный этнос после русских и один из крупнейших экономических регионов.

«Татарстан всегда на особом счету. Во-первых, это крупнейшая республика, во-вторых, татарская диаспора является одной из самых влиятельных в России и представлена не только в самом Татарстане. Она хорошо консолидирована и даже в нынешнем федеральном правительстве как минимум три человека — выходцы из Татарстана», — объясняет Кынев.

О ком речь? Речь о вице-премьере Марате Хуснулине, главе Минстроя Иреке Файзулине из Казани, министр цифрового развития РФ Максут Шаадеве (он татарин, но из Нижнего Новгорода).

На сегодня региональных элит в традиционном понимании в регионах нет: они демонтированы, а Татарстан — один из немногих, кто сохраняет свою элиту. Как говорит Кынев, центр может и хотел бы ее заменить, но в условиях кризиса не может.

«Сейчас вариантов жестких ответов на действия властей республики не предусматривается. Татарстан фактически 10 лет саботировал закон об унификации названий. Закон этот странный, он не про полномочия. Регионы стали заставлять унифицировать второстепенные вещи — названия парламентов, названия глав регионов, — но это все не нужно, потому что одинаковость — это зло. Конкурентные преимущества — это индивидуальность», — говорит политолог. Он отмечает, при принятии законопроекта об унификации никогда не оговаривалось то, зачем он необходим, но только Татарстан смог происходящему сопротивляться. У республики, по словам Кынева, для этого есть экономическое влияние и своя диаспора, которой нет ни в одном другом регионе страны.

«Ситуация с Татарстаном показывает, что Россия — дифференцированная страна. Никакого однообразия нет и страна может состояться только с учетом этого разнообразия. Татарстан всегда защищал себя в разное время, и он продолжит защищаться дальше, потому что татарская элита консолидирована — ее не получится взять и упразднить. Это данность, с этим нужно считаться, как со временем года», — говорит Кынев. По его словам, история с «раисом» еще будет обсуждаться, но не сейчас, так как в условиях войны Москва не может жестко реагировать на ситуацию в регионах: «В условиях кризиса смена власти и региональные скандалы не нужны».