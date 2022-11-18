Психологи считают, что, повзрослев, дети должны эмоционально отделиться от родителей, но если вы уже давно живете отдельно или даже переехали в другой город или страну — это не значит, что вы стали полностью самостоятельными. Иногда дети и родители привязываются друг к другу настолько, что это доставляет им дискомфорт и создает проблемы. «Холод» поговорил с семейным психологом Еленой Поярковой о том, как понять, что вы все еще не сепарировались от родителей, и как это можно сделать.

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Что такое сепарация?

Сепарация — это процесс отделения ребенка от родителей. Впервые человек осознает и выражает свои потребности примерно в три года, говоря «хочу» и «я сам». Но в раннем возрасте родительский авторитет безусловен: дети готовы на все, чтобы быть ближе к маме и папе и получить их внимание. Новые авторитеты появляются только в детском саду или школе: воспитатели, учителя и друзья.

Еще один этап сепарации происходит в подростковом возрасте: человек начинает все больше отстаивать себя: например, закрывает дверь в комнату, сам выбирает одежду, конфликтует с семьей. Он хочет быть частью компании друзей, влюбляется и находит партнера — а родители становятся не такими значимыми, как раньше.

В 18 лет человек по закону уже считается взрослым, но это не значит, что в этот же момент завершится сепарация — чаще всего это происходит позже. И речь не идет о разрыве с родителями: связь с ними важна, просто она не должна быть в приоритете до конца жизни, а человек должен иметь возможность стать отдельной личностью.

Как понять, отделились ли вы? И почему это важно?

Если человек продолжает жить у родителей и финансово от них зависеть — сепарация не завершилась. Но даже если он живет отдельно и зарабатывает достаточно, он может не отделиться эмоционально: например, не готов принимать самостоятельные решения и опираться на себя. Если вы сепарировались, то можете сами делать выбор, а не следовать советам родителей. Ведь нередко бывает, что родители взрослых детей нарушают их личные границы: вмешиваются в новую семью ребенка, учат, как себя вести с партнером и правильно воспитывать детей.

Еще один признак незавершенной сепарации — если человек обижается на родителей за какие-то вещи, которые они делали, когда он был ребенком. Это значит, что он остается в позиции ребенка. Взрослый человек понимает, что мама, возможно, совершала какие-то ошибки, и у него, как у ее ребенка, есть право на обиду, но обида не должна оставаться центральным чувством во взрослой жизни.

Если сепарация не завершена, то человек рискует всю жизнь прожить вместе с родителями или не выйти из роли ребенка. Некоторые только спустя много времени осознают, что это не он сам, а родители выбрали университет, дали денег на квартиру, настояв на определенном районе, или не одобрили потенциального партнера.

Почему сепарация может замедлиться?

Родители могут препятствовать сепарации, если, например, в семье была какая-то утрата — умер один из детей или супруг, — которую они полноценно не отгоревали, из-за чего они не готовы к новому расставанию.

Иногда взрослые не хотят отпускать ребенка, потому что в нем их смысл жизни. Сепарация вообще труднее дается тем, кто был сильно вовлечен в воспитание детей. В этом случае ребенка часто пытаются задержать в семье: например, родители слишком обеспокоены его жизнью, критикуют его выбор, будь то работа или партнер. Также взрослые могут влиять на детей финансовой поддержкой — «на это деньги дам, а на это нет».

Детям тоже бывает сложно отделиться от родителей. У многих в родительском доме хорошие условия, можно взять деньги на личные расходы. А чтобы сепарироваться, придется самому зарабатывать на привычный уровень жизни и отдельное жилье. Поэтому многие молодые люди остаются в финансовой и, как следствие, эмоциональной зависимости от родителей. К тому же им может быть страшно начать жить отдельно — ведь это совершенно новый опыт.

Есть еще одна причина: и дети, и родители боятся друг за друга. Родители переживают, что у ребенка не получится жить самостоятельно, а ребенок — что если он станет уделять маме и папе меньше внимания, то с ними случится что-то плохое: они заболеют, будут тосковать, ругаться, может быть, разведутся.

Что делать, чтобы сепарация все-таки произошла?

Прежде всего, нужно научиться отделять родительские мнения, убеждения и установки от своих. Например, мама считает, что убираться надо по субботам, — стоит подумать, согласны ли вы с ней, а не принимать это как должное. Задайте себе вопрос: «А вот это убеждение — мое или родительское? Это точно мой выбор?».

Кроме того, нужно стараться выстраивать личные границы и говорить о том, что вам не нравится. Например, не обязательно звонить маме каждый день, даже если она просит: можно звонить раз в неделю, когда вам обоим есть что рассказать и действительно интересно поговорить. Стоит в первую очередь думать о своем комфорте, а не обслуживать чужие интересы.

Однако нельзя говорить, что все взрослые не хотят выпускать детей из своих цепких лап: это не так. Некоторые родители могут страдать из-за того, что дети слишком привязаны к ним, не хотят уходить из дома и брать на себя ответственность.

Важно не отрывать ребенка от семьи за один день: например, до 30 лет полностью опекать, а потом сказать — «дальше ты сам». Это как вывезти на середину озера и выкинуть с лодки. Сепарироваться надо постепенно.Еще родителям важно помнить, что, когда ребенок вырос, он может и должен сам принимать решения. Нужно доверять детям и подросткам то, что они в состоянии сделать, помогать, но не контролировать, и верить, что все получится. А если у ребенка не получится с первого раза — не критиковать.