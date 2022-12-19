Российские силовики задержали беженца из разрушенного Мариуполя. Его пытали, а теперь обвиняют в терроризме, потому что в прошлом он охранял границу с самопровозглашенной ДНР

30-летний Дмитрий Лисовец вместе с тетей пытался выехать в Россию из разрушенного Мариуполя. 3 апреля на границе с Ростовской областью его задержали. Теперь его обвиняют в терроризме, экстремизме и участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом его тетя рассказала «Медиазоне».

По словам Анны Кротовой, ее племянника задержали и заковали в наручники после так называемой «фильтрации». Там он сам, будучи уверенным, что не совершил ничего противозаконного, сообщил, что является патриотом Украины, в прошлом служил по контракту в ВСУ и был членом Украинской добровольческой армии. Эту организацию в Украине создал бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Как рассказала Кротова, после того как ее племянника увезли в неизвестном направлении кто-то из силовиков на ее вопрос о том, не расстреляют ли его, ответил: «Не расстреляют, но он будет сидеть».

С тех пор ни тетя, ни другие родственники Дмитрия Лисовца не видели.

Как рассказал адвокат Лисовца Григорий Крещенецкий, его подзащитный родился и вырос в Мариуполе. В 2016 году Лисовец действительно вступил в Украинскую добровольческую армию (УДА), чтобы защищать Мариуполь, оказавшийся совсем рядом с зоной боевых действий в самопровозглашенной ДНР.

В начале 2017 года Лисовец покинул ряды УДА, а в 2020-ом на год отправился служить в ВСУ по контракту.

«Он сам [во время фильтрации] им об этом сказал, потому что считал, что никакого криминала не совершил, и был абсолютно прав. Он им прямо сказал, что он украинец, что он любит свой город и свою страну, Украину. Потому его и задержали», — рассказал Крещенецкий.

При этом, по его словам, Лисовец в боевых действиях никогда не участвовал, а лишь патрулировал границу с самопровозглашенной ДНР.

Адвокат рассказал, что сразу после задержания на Лисовца составили протокол о неповиновении сотруднику полиции, суд арестовал украинца на пять суток, которые он провел в одном из отделов полиции Таганрога.

Затем Лисовца поместили в СИЗО-2 в Таганроге, где тот пробыл почти два с половиной месяца. Как утверждает Крещенецкий, в изолятор мариупольца отправили в обход каких-либо юридических процедур, не было ни заседания суда, ни даже возбужденного уголовного дела.

«В этом СИЗО его били, пытали, требовали признать, что он участвовал в боевых действиях», — рассказывает защитник. По его словам, Лисовец так рассказывал о происходящем в СИЗО: «С украинцами в этом СИЗО вообще не церемонятся. Врываются в камеру в масках, бьют всех без разбора».

Лисовец также сообщил, что содержащимся в СИЗО украинцам запрещают сидеть или лежать в камере в течение всего дня. «Ну и представьте, в каком состоянии человек, который стоял на ногах восемь-девять часов кряду? Это пытка», — говорит адвокат.

В таганрогском СИЗО Лисовец находился до 15 июня, все это время у него не было никакого процессуального статуса, он не был подозреваемым или обвиняемым. 16 июня уголовное дело в отношении мариупольца все же возбудили, и в тот же день Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил Лисовца в СИЗО-4, расположенный в здании областного управления ФСБ.

Следствием по этому делу занялось ФСБ. Мариупольцу предъявили обвинения сразу по трем статьям — участие в незаконном вооруженном формировании, участие в деятельности экстремистского формирования и обучение в целях осуществления террористической деятельности.

«Все эти обвинения ничем не подкреплены и основаны на том, что они сами придумали, что Дима участвовал в "Правом секторе", при этом доказательств тому никаких нет», — говорит адвокат Крещенецкий.

По его словам, кроме рассказа самого Лисовца в деле есть показания одного засекреченного свидетеля, который якобы видел, как в 2016 году Лисовец в составе Украинской добровольческой армии патрулировал границу между Украиной и самопровозглашенной ДНР.

«Дал показания, что он является гражданином ДНР, находился на линии соприкосновения и в бинокль рассмотрел этого парня. Потом в интернете нашел его фамилию и так установил, что это Лисовец», — рассказал адвокат.

Он также сообщил, что в постановлении о возбуждении дела следователь назвал Лисовца «приверженцем идеологии радикального украинского национализма и русофобии», хотя сам мариуполец на каждом допросе подчеркивает, что никогда не был членом националистического «Правого сектора», а русский — его родной язык.

Источник: «Медиазона»

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