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В Евросоюзе закрывают доступ к данным о владельцах компаний. Но россиян это тоже касается

Например, если вас обманут при покупке товаров онлайн, вы не сможете узнать, кто за этим стоит

10.12.2022

22 ноября суд Евросоюза отменил обязанность его государств-членов обнародовать информацию о реальных владельцах компаний. «Холод» поговорил с главой НКО «Трансперенси Интернешнл — Россия» Ильей Шумановым, почему это решение касается России, а также что будет с расследованиями о коррупционерах. 

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Как один иск изменил все

22 ноября суд Европейского союза вынес решение, согласно которому с членов Евросоюза снимается обязанность публиковать в открытом доступе информацию о бенефициарных владельцах компаний и других юридических лиц. Такое правило действовало для европейских стран с 2018 года — для того, чтобы бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Бенефициарный владелец — это человек, который де-факто контролирует компанию и влияет на принятие в ней ключевых решений. Он может контролировать ее и косвенно — через номинальные организации или подставных директоров — и не иметь прямого отношения к деятельности компании.

Поводом для его отмены стал судебный иск, который подала люксембургская компания Sovim SA и ее владелец — некий W. M.. Он посчитал, что публикация информации о нем как о собственнике может угрожать его безопасности. Журналисты The Luxembourg Times выяснили, что под псевдонимом W. M. мог скрываться Патрик Хансен — владелец авиакомпании Luxaviation. Он учредил ее вместе с бывшим полковником КГБ Николаем Богачевым в 2008 году. Сейчас Богачев никак не связан с компанией. 

В своем решение суд Европейского союза сослался на Хартию Евросоюза об Основных правах, в которой сказано, что каждый человек имеет право на уважение к своей частной и семейной жизни, а также на защиту относящихся к нему данных личного характера.

И что теперь?

После отмены директивы 2018 года начинает действовать ее старая версия. Теперь, для того чтобы получить информацию о реальных собственниках компаний, нужно иметь «законный интерес». 

Определение законного интереса отличается от страны к стране и касается ситуаций, когда человек может обосновать необходимость получения информации, объяснил «Холоду» глава «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов. Что можно отнести к таким ситуациям?

«Например, ваши соседи сверху вас залили, и ими оказывается зарегистрированная в той квартире компания. Вы обращаетесь в реестр, для того чтобы раскрыть собственника этой компании, — поясняет Шуманов. — Или журналисты ведут расследование и выясняют, что какая-то компания загрязняет реку и ее реальных владельцев, получающих с этого прибыль, нельзя установить». 

А как это относится к России?

Расследователям станет сложнее искать собственников компаний. По словам Ильи Шуманова, цепочки людей, которые связаны с теми или иными преступлениями, часто заканчиваются на коммерческих компаниях, через которые, например, отмывают деньги. 

«Если компания не раскрывает информацию о реальном собственнике, а в доступе оказываются только данные о номинальных директорах или каких-то компаниях-пустышках, то это затягивает процесс расследования, если не стопорит его вообще, — говорит Шуманов. — Большого количества расследований, которые делают The Insider, “Важные истории”, наша команда, команда Навального не было бы, если бы не эти реестры и информация, которая есть в них в публичном доступе».

Но такие реестры нужны не только расследовательским проектам. Коммерческие компании, заключая договор с партнерами, обращаются к реестрам, чтобы проверить, не находится ли собственник компании в санкционных списках.

Данные о бенефициарных владельцах важны и в борьбе с мошенническими действиями: например при онлайн-продажах, когда потребитель заплатил за услугу, но не получил ее. Чтобы узнать, кто в этом виноват, можно было обратиться к реестрам, где была информация о самой организации и о ее реальном собственнике. Такие данные использовались и при спорах с компаниями, когда важно знать, кто реально владеет конкретной организацией и влияет на принимаемые ею решения. «Десятки российских компаний сейчас судятся из-за срыва поставок с европейскими партнерами. Это случай, как говорится, из жизни», — говорит Шуманов.

Значит, расследований больше не будет?

Будут, но проводить их станет сложнее. 

Во-первых, есть коммерческие реестры, которые уже получили доступ к этим сведениям. Но проблема, как отмечает Шуманов, в том, что данные в таких реестрах будут устаревать.

Во-вторых, расследователи рассчитывают на утечки данных. «Как мы помним по “Архиву Пандоры” (11,9 миллиона данных со сведениями почти о 30 тысячах компаний со всего мира; расследователям удалось найти бенефициаров для 27 тысяч из них. — Прим. “Холода”), когда в какой-то истории есть очень большая секретность, то рано или поздно происходит утечка этих данных в один момент, — объяснил Шуманов. — Да и журналистов не надо недооценивать: OSINT (поиск данных по открытым источникам. — Прим. “Холода”), сравнение подписей и подобное никто отменить не может». 

Автор
Лена Лемясова
Фото на обложке
Bernhard Schmerl / imageBROKER / Shutterstock / Vida Press
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